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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 22:47
#6976
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Цитата:
Skeptic:
Я просто говорю, что у человека инстинктов нет.

А я говорю, что есть. Точно так же, как и животных. :lol: Цитата:
Skeptic:
Хотите жить нстинктами - живите ими.

Хотите сказать Вы живёте без инстинктов, так это вам кажется. ;-)
Абрахам Маслоу Абрахам Маслоу утверждал, что люди не имеют инстинктов, поскольку могут преодолеть свои желания. - Желания не есть инстинкт.
Вот полицейский задушивший свою жену, или тот министр в ресторане? Как Вы считаете, что это было? Инстинкт или -
Цитата:
Skeptic:
Человек - существо разумное, в отличие от животных.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 22:54
#6977
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Цитата:
Vit:
Z означает зорро

Зет означает фашист
Котрый даже символ себе придумать не смог а взял наименование буквы захода войск в Украину со стороны Крыма
Цитата:
Vit:
Украине больше нет свободной СМИ. И потому веры тоже нет.

Но российскому СМИ ты почему-то же веришь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 00:19
#6978
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Цитата:
111:
так и люди бегут за полным холодильником к новым хозяевам. Совершенно верно!

Твоего сынка уже заждались за границей. Он уже определился, Австрия или Канада?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14862
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 00:39
#6979
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Цитата:
maxsaf: Он уже определился, Австрия или Канада?
В Россию он поедет. Вот увидите. И Абайка тоже, он без неё жить не может. Тем более хата есть уже там.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 00:50
#6980
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Цитата:
Vit:
В Россию он поедет. Вот увидите. И Абайка тоже, он без неё жить не может. Тем более хата есть уже там.

Та они уже оба там персоны нон-грата :lol: кто их туда пустит :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 08:25
#6981
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Цитата:
Vit:
Z означает зорро. Защитник бедных и обиженых.

Так это, ошиблись тогда. Надо было брать Б в качестве буквы-символа. "Болван" на б начинается. А там зорро он, данко или робин гуд это уже дело десятое.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 08:37
#6982
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Цитата:
Эл-починно:
А я говорю, что есть.

Вот и поговорили)))
Вообще предположу что гипотеза об исключительности берет свое начало из как-раз из подобных сравнений "человека" и животного ( как-будто это не одно и то же). Сначала животные потом евреи с цыганами не той расцветки. Пожалуй все-таки вор действительно первым крикнет "держите вора"
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 11:50
#6983
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Цитата:
Vit:
В Россию он поедет. Вот увидите.

Я и так в нее езжу
Хату проверять то надо
Но жить там смысла нет
Жопа там полнейшая Цитата:
maxsaf:
Та они уже оба там персоны нон-грата кто их туда пустит

Таможенный контроль)
Лично бумажечку выдает на пропуск)
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 11:54
#6984
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Всем мира, добра и хорошего дня!

Цитата:
Vit:


Ты шо у брата московита (москвича) находишься, берегись мигрантов, отмечают, что ими на 40 процентов больше совершено преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года :lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 12:01
#6985
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Цитата:
maxsaf:
Ну и пусть бы дальше учил, вместе с желающими остаться в составе Украины. С ушедшими нужно было смириться. Кстати, и с Чечней тоже - хотите независимости - давай, до свидания. А теперь там платят дань Грозному и устанавливают шариат, наплевав на законы страны. Ну и нафига надо было их удерживать?


Если Чечня отделиться, тогда другие национальные субъекты тоже захотят отделяться. Чечня датируется, а есть доноры, из числа национальных образований входящие 12 субъектов, которые пополняют федеральный бюджет, ранее обсуждали. Ниже в видео боевой офицер в отставке, отмечает про эти и другие вопросы.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 06.06.2024 - 13:27]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1398
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 12:04
#6986
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Цитата:
Эл-починно:
что это было?

Преступление это было. Каким боком здесь инстинкты?
Гнилость человеческой натуры, гнусность, подлость... Да что угодно. Не умение/не желание держать себя в руках.

[Исправлено: Skeptic, 06.06.2024 - 13:20]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1398
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 12:11
#6987
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Цитата:
Эл-починно:
Желания не есть инстинкт.

Именно. В животном мире инстинкт - неосознанные желания. Маслоу применяет этот термин для того, чтобы понятне было.
Животные следуют своим желаниям=инстинктам неосознанно. Потому что так требует их природа. Надо размножаться, надо пить, надо питаться... И т.д.
Человек своими желаниями/нежеланиями может и должен управлять.
То есть, действовать не на уровне инстинктов, а осознанно. Просто, чтобы бед не натворить.
Иначе человек был бы, к примеру, каннибалом. При желании поесть, но имея в своём окружении только свой вид - человека, сильные просто поедали бы слабых... Фашистам не надо было бы газовых камер и печей строить. Люди сами себя истребили бы.
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