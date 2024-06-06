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Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49328
Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 10:46
В Казахстане запретят продажу энергетиков лицам до 21 года. Депутат Елнур Бейсенбаев привел данные о том, что более 200 тысяч несовершеннолетних регулярно играли в азартные игры и связал это с энергетиками.
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Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 10:46
Молодые прям подсели на энергетики. Везде они с этой хе.ней носятся... Мы в их годы без энергетиков как-то обходились. Сердце посадят с юности в лучшем случае, в худшем "коньки откинут"...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3362
Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 10:51
в 18 лет человека по закону могут призвать в армию и отправить воевать. На войне ему придётся убивать врагов и это тоже будет законно. Но, блин, энергетик в 18 ему купить нельзя, потому что закон запрещает ибо маленький ещё :))
[Исправлено: юля елиссева, 06.06.2024 - 11:54]
[Исправлено: юля елиссева, 06.06.2024 - 11:54]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9900
Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 11:11
На алкоголь,сигареты,энергетики,надо вводить запрет не только на продажу с 21 года ,но и на покупку и хранение,для того что бы не было подстав со стороны полиции,идёшь по улице с этой гадостью получай такой же штраф как и продавец который тебе его продал.
Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 11:12
Цитата:
"...Биологи из Канады выяснили, что подростки и молодежь, активно употребляющие энергетические напитки, чаще страдают от тахикардии, приступов тошноты и припадков, чем остальные дети, говорится в статье, опубликованной в журнале CMAJ Open...."
юля елиссева:
Но, блин, энергетик в 18 ему купить нельзя, потому что закон запрещает ибо маленький ещё :))
Но, блин, энергетик в 18 ему купить нельзя, потому что закон запрещает ибо маленький ещё :))
"...Биологи из Канады выяснили, что подростки и молодежь, активно употребляющие энергетические напитки, чаще страдают от тахикардии, приступов тошноты и припадков, чем остальные дети, говорится в статье, опубликованной в журнале CMAJ Open...."
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14862
Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 11:18
Не только молодеж. Взрослые тоже подсели Часто вижу на заправках взрослые дядьки носятся с этими горилами, годзилами. Конечно я тоже пробывал ред бул. Затягивает Поэтому сразу же прекратил покупать. Все что начинает затягивать организму вредно)
Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 11:26
Подставы есть, сейчас не знаю как, а раньше было. Года два назад в маленьком магазе, месяц что ли без алкачки и продавщицу на 100 штук "развели" с помощью подставного мальца... Я одну знакомую продавщицу уберег от соблазна продать сигареты пацану без удостоверения. Выглядел он взрослым, здоровее меня, но недалеко от входа стояли полицейские в штатском, их можно узнать при "любой погоде"... Захожу в магаз, а там этот парень уговаривает продавщицу продать сигареты, типа удостоверение дома забыл. Я ей так "лицом помотал из стороны в сторону", и она не продала... Утка подсадная ушла "не солоно хлебавши", но думаю кто-то и попадается...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16009
Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 11:47
Давно пора было
Достали школотроны
10летки наберут энергетиков и сидят потом плюются от кислоты
Родители жалуются что дети ничего не едят и аппетита нет
Зато по тыще в день на энергетики и чипсы им выделяют,зачем спрашивается?
Вот теперь Лафа кончилась
Вейпы им запретили
Энергетики запретили
Ещё родительский контроль ввести на планшеты и телефоны и вообще блеск
Достали школотроны
10летки наберут энергетиков и сидят потом плюются от кислоты
Родители жалуются что дети ничего не едят и аппетита нет
Зато по тыще в день на энергетики и чипсы им выделяют,зачем спрашивается?
Вот теперь Лафа кончилась
Вейпы им запретили
Энергетики запретили
Ещё родительский контроль ввести на планшеты и телефоны и вообще блеск
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