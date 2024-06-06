Отправлено: - 11:12

юля елиссева:

Но, блин, энергетик в 18 ему купить нельзя, потому что закон запрещает ибо маленький ещё :))

Цитата:"...Биологи из Канады выяснили, что подростки и молодежь, активно употребляющие энергетические напитки, чаще страдают от тахикардии, приступов тошноты и припадков, чем остальные дети, говорится в статье, опубликованной в журнале CMAJ Open...."