НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жители 45 сел отказываются от установки у них пунктов раздачи воды в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49326
Жители 45 сел отказываются от установки у них пунктов раздачи воды в Костанайской области
Отправлено: 05.06.24 - 14:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопросы снабжения населенных пунктов качественной питьевой водой рассматривались на совещании в облакимате. Обсуждали, как достигнуть цели, обозначенной главой государства — к концу 2025 года обеспечить всем жителям нормальное водоснабжение.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14861
Re: Жители 45 сел отказываются от установки у них пунктов...
Отправлено: 05.06.24 - 14:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иметь свой дом в деревне без колодца и огорода, это преступление
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1306
Re: Жители 45 сел отказываются от установки у них пунктов...
Отправлено: 05.06.24 - 19:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Даже если она непригодна по хим.составу и органолептике для питья?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14861
Re: Жители 45 сел отказываются от установки у них пунктов...
Отправлено: 06.06.24 - 00:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Даже если она непригодна по хим.составу и органолептике для питья?

Это в городе в колодце, в кране не пригодная а в деревне хрустально чистая вода. Можно продавать как лечебную по всему миру)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS