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Жители 45 сел отказываются от установки у них пунктов раздачи воды в Костанайской области
Жители 45 сел отказываются от установки у них пунктов раздачи воды в Костанайской области
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