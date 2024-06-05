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«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49326
«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
Отправлено: 05.06.24 - 19:15
Совместное заседание постоянных комиссий облмаслихата прошло сегодня, 5 июня. Обсуждали один вопрос - об исполнении областного бюджета за 2023 год. Он же будет вынесен на очередную сессию, которая состоится 7 июня.
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Re: «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за...
Отправлено: 05.06.24 - 19:15
Вообще Сергазинова это вроде журналистка была, или это другая?
Откуда она там и дрючит депутатов?
Откуда она там и дрючит депутатов?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2186
Re: «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за...
Отправлено: 05.06.24 - 19:47
Цитата:
Александра Сергазинова по-прежнему работает в СМИ.
Цитата:
Народ избрал. Как и всех остальных депутатов.
111:
Вообще Сергазинова это вроде журналистка была, или это другая?
Вообще Сергазинова это вроде журналистка была, или это другая?
Александра Сергазинова по-прежнему работает в СМИ.
Цитата:
111:
Откуда она там и дрючит депутатов?
Откуда она там и дрючит депутатов?
Народ избрал. Как и всех остальных депутатов.
«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
Отправлено: 05.06.24 - 19:54
Цитата:
Ниче себе.
Я думал это невозможно, для какой то там журналистки и без взяток, на сколько я ее по статьям ее знаю.
Молодец.
Тимур Гафуров:
Народ избрал.
Народ избрал.
Ниче себе.
Я думал это невозможно, для какой то там журналистки и без взяток, на сколько я ее по статьям ее знаю.
Молодец.
«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
Отправлено: 05.06.24 - 19:56
Цитата:
А это что, можно так, депутату еще и работать в СМИ?
Она получается на всех там смотрит как журналист, получается как там, конфликт интересов или что то в этом роде, она может распространять закрытую информацию, как шпион?
Тимур Гафуров:
Александра Сергазинова по-прежнему работает в СМИ.
Александра Сергазинова по-прежнему работает в СМИ.
А это что, можно так, депутату еще и работать в СМИ?
Она получается на всех там смотрит как журналист, получается как там, конфликт интересов или что то в этом роде, она может распространять закрытую информацию, как шпион?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2186
Re: «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за...
Отправлено: 05.06.24 - 20:11
Цитата:
Законом это не запрещено. И никакого противоречия и конфликта интересов лично я здесь не вижу. Работа всех ветвей власти должна быть максимально прозрачной.
111:
А это что, можно так, депутату еще и работать в СМИ?
А это что, можно так, депутату еще и работать в СМИ?
Законом это не запрещено. И никакого противоречия и конфликта интересов лично я здесь не вижу. Работа всех ветвей власти должна быть максимально прозрачной.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23374
«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
Отправлено: 05.06.24 - 20:13
Цитата:
Им даже можно иметь аккаунты в соцсетях, которые приравниваются к СМИ. Сюрприз
111:
А это что, можно так, депутату еще и работать в СМИ?
А это что, можно так, депутату еще и работать в СМИ?
Им даже можно иметь аккаунты в соцсетях, которые приравниваются к СМИ. Сюрприз
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4900
Re: «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за...
Отправлено: 05.06.24 - 20:14
Цитата:
Депутат маслихата работает только на сессиях и бесплатно, это депутат Мажилиса уже основная работа, раньше владелец НГ, С.Н.Миролюбов тоже был депутатом маслихата. Давно уже предлагал отменить маслихаты, как абсолютно бесполезную вещь в политике
111:
что, можно так, депутату еще и работать в СМИ
что, можно так, депутату еще и работать в СМИ
Депутат маслихата работает только на сессиях и бесплатно, это депутат Мажилиса уже основная работа, раньше владелец НГ, С.Н.Миролюбов тоже был депутатом маслихата. Давно уже предлагал отменить маслихаты, как абсолютно бесполезную вещь в политике
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16007
Re: «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за...
Отправлено: 05.06.24 - 20:39
Цитата:
Там у всех конфликт интересов получается
Бизнесмены,коммерсы,журналисты,всякие нпошники они же когда надо будет к Акиму побегут за помощью либо за работой))
Поэтому все эти заседания смешны в той мере в какой они там пытаются делать вид что они власть имеют над акиматом))
111:
Она получается на всех там смотрит как журналист, получается как там, конфликт интересов или что то в этом роде, она может распространять закрытую информацию, как шпион?
Она получается на всех там смотрит как журналист, получается как там, конфликт интересов или что то в этом роде, она может распространять закрытую информацию, как шпион?
Там у всех конфликт интересов получается
Бизнесмены,коммерсы,журналисты,всякие нпошники они же когда надо будет к Акиму побегут за помощью либо за работой))
Поэтому все эти заседания смешны в той мере в какой они там пытаются делать вид что они власть имеют над акиматом))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 186
«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 00:02
Маслихаты-это представитель народа, живущего в Костанайской области и обязан спрашивать со слуг-исполнителей, в том числе и с акима области за утверждение бюджета, на проекты, на поступление доходов из всех сфер деятельности! На деле маслихат обязан выносить недоверие исполнительной власти региона, а на самом деле, все сидят молча, кроме журналиста! Где бухгалтера, юристы наконец? Чувствуется, что там собрали дилетантов, и при этом не несущих ответственности за незаконное завышение доходной части. Ведь так по стране, одни трансферты чего стоят: утвердили завышенный размер, а израсходовали бюджет на проекты не всю сумму, а оставили у себя и потом тратят на другие цели, не заложенные в бюджете. Это нецелевое расходование и за это должны нести ответственность! В Парламенте, Смаилов уже поднял этот вопрос по нарушениям, будут разбираться и с маслихатами, акимами всех уровней, поскольку уже израсходовали 50 % неприкосновенного запаса из Нацфонда РК, рассчитанного на будущее страны! В маслихаты нужно выбирать компетентных, юридически грамотных практиков, а не учителей, врачей и т.п.
[Исправлено: абике, 06.06.2024 - 01:03]
[Исправлено: абике, 06.06.2024 - 01:03]
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