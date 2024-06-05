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≡ Искусственное мошенничество - О новых видах финансовых преступлений рассказали костанайским студентам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49326
Искусственное мошенничество - О новых видах финансовых преступлений рассказали костанайским студентам
Отправлено: 05.06.24 - 22:30
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Некто на другом конце провода выдает себя за вашего родственника, сообщая об экстренной ситуации, требующей денежных переводов. Пока что эта "схема" ограничивалась тянущей на "Оскар" дочкой в аварии. Но поправки вносят новые технологии.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
598
Re: Искусственное мошенничество - О новых видах финансовых...
Отправлено: 05.06.24 - 22:30
#1
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Те приёмы, те механизмы, которыми пользуются мошенники, надо понимать и учить, как раньше нас учили: "Переходишь дорогу? Посмотри направо, потом налево; красный, жёлтый, зелёный..

Не знаю кто его так учил переходить дорогу.. Обычно смотрят сначала налево , а потом уже направо. Но не так как он утверждает. Вот такой у нас министр науки....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14861
Re: Искусственное мошенничество - О новых видах финансовых...
Отправлено: 05.06.24 - 23:46
#2
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Тенгри. Кз передают слова министра Казахстана по кибер преступности департамента криминальное полиции МВД. Жандос Суйiнбай сказал: Большенство звонков в Казахстан от мошенников идёт из Украины.

Ловите Абайка и Марик. Вас ваши друзья бандеровцы грабят. Грабят кошельки наших пенсионеров.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14861
Re: Искусственное мошенничество - О новых видах финансовых...
Отправлено: 05.06.24 - 23:50
#3
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Вот вам нож в спину



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