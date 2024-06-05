Re: Искусственное мошенничество - О новых видах финансовых...

Отправлено: - 22:30

Те приёмы, те механизмы, которыми пользуются мошенники, надо понимать и учить, как раньше нас учили: "Переходишь дорогу? Посмотри направо, потом налево; красный, жёлтый, зелёный..



Не знаю кто его так учил переходить дорогу.. Обычно смотрят сначала налево , а потом уже направо. Но не так как он утверждает. Вот такой у нас министр науки....