Re: "Удушил проводом" - Полицейского признал виновным...

Отправлено: - 13:49

Ну ничего себе ! Теперь точно по всему миру прославимся - "аморальность жертвы как смягчающее средство для убийцы"". Степень аморальности можно сообщить? Должна быть утверждённая законом таблица, где нужно сверяться - за что вам положен проломленный череп ( например, короткая юбка), а за что уже смерть через повешение ( с соседом флиртовала ). Так получается,что дан зелёный свет к истреблению проституток. Тут степень аморальности зашкаливает и за их убийство не срок, а талоны на дополнительное питание давать будут. Как говорил герой Шукшина : - Опускаюсь всё ниже и ниже, аж самому интересно.