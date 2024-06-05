Re: Почему пострадавшим от паводка отказали в выплате пособия,...

Отправлено: - 23:35

Одни перегибы в стране: Жилищные отношения с ОСИ, ПТ, потом с гуманным отношением к собакам, потом с паводком, с водопроводами, с электростанциями, ТЭЦ и другими нелогичными проектами!Потрачены бюджетные деньги, а толку! Это означает, что неграмотность и неумение руководить зашкаливает в стране, исполняют на все 100% одни только требования от бизнесменов, ТОО, крестьян: дай субсидии сейчас и все! Нет четкой целенаправленной работы с населением насчет иждивенчества, нет грамотной и постоянной работы с налогообложением, много болтовни, а толку нет. Нет настоящей работы с коррупционерами, с преступностью, везде вседозволенность, расхлябанность! Скоро некоторые будут петиции выставлять типа разрешите курение анаши, если просят узаконить тонирование лобового стекла в авто! Гос-во расслабилось, поручив работу с населением только заместителям районных акимов, и идет на поводу у кучки "просителей", поощряя иждивенчество во всех сферах. Кадры в системе должны соответствовать настоящему времени и решать все вопросы на юридическом и экономическом уровне, поскольку от них зависит экономика и порядок в стране! Нет реального наказания за содеянное преступление из-за отмены смертной казни. В стране нужно качественные, профессиональные кадры!Скоро можно лишиться денежных средств, находящимися в Нацфонде страны, из которого безграмотно расходуют деньги на возгласы "дайте"! Сколько угробили бюджета на всякие программы, проекты и на всякие хотелки и это озвучено в Парламенте РК, где выяснили, что выделенные деньги на трансферты, тратили на что попало и самое главное никто не понес наказания ни за ОСИ, ни за собак, ни за бесплатную раздачу бюджетных денег за бестолковые законы! С таким иждивенчеством, скоро гос-во останется без денег из-за своей жалости!