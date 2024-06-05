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≡ «Жильцы путают техэкспертизу с оценкой» - Скандал вокруг ремонта затопленных домов в с. Алтынсарино прокомментировал оценщик
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49326
«Жильцы путают техэкспертизу с оценкой» - Скандал вокруг ремонта затопленных домов в с. Алтынсарино прокомментировал оценщик
Отправлено: 05.06.24 - 19:26
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- Жильцы путают техэкспертизу с оценкой, - пояснил руководитель ТОО «Stella+» Виктор ШЕВЧЕНКО. - Компания-техэксперт осматривает дом и назначает ремонтные работы. Мы их и считаем. Даём оценку стоимости этих работ. Переводим их в цифры.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38575
Re: «Жильцы путают техэкспертизу с оценкой» - Скандал вокруг...
Отправлено: 05.06.24 - 19:26
#1
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Ну если б жители не начали возмущаться, попили ли бы все..
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1953
Re: «Жильцы путают техэкспертизу с оценкой» - Скандал вокруг...
Отправлено: 05.06.24 - 21:37
#2
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Цитата:
111:

Раз начали включать заднюю, значит рыльце то всё-таки в пушку.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
186
Re: «Жильцы путают техэкспертизу с оценкой» - Скандал вокруг...
Отправлено: 05.06.24 - 22:34
#3
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Чтобы была ясность в этом вопросе, нужно акиму области с кучей акимов районов, акимов городов, акимов сел, и поселков разъяснить механизм начисления бюджетных денег, за что и каждому "утопленнику" дать на подпись, что разъяснили! тех кто не понял или не согласен, то пусть сразу же несет иск в суд! И там пусть доказывает, что ему неправильно насчитали бюджетных денег! Сейчас, скоро в казне из-за дармоедов не будет денег. Тенге ляжет на дно из-за жалостливого гос-ва! Уже из Нацфонда правительство израсходовало на хотелки более 50%.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38575
«Жильцы путают техэкспертизу с оценкой» - Скандал вокруг ремонта затопленных домов в с. Алтынсарино прокомментировал оценщик
Отправлено: 05.06.24 - 22:39
#4
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Цитата:
абике:
Уже из Нацфонда правительство израсходовало на хотелки более 50%.

То есть разворовало.
И что, а людям не может построить новые дома?
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