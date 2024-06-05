Re: «Жильцы путают техэкспертизу с оценкой» - Скандал вокруг...

Отправлено: - 22:34

Чтобы была ясность в этом вопросе, нужно акиму области с кучей акимов районов, акимов городов, акимов сел, и поселков разъяснить механизм начисления бюджетных денег, за что и каждому "утопленнику" дать на подпись, что разъяснили! тех кто не понял или не согласен, то пусть сразу же несет иск в суд! И там пусть доказывает, что ему неправильно насчитали бюджетных денег! Сейчас, скоро в казне из-за дармоедов не будет денег. Тенге ляжет на дно из-за жалостливого гос-ва! Уже из Нацфонда правительство израсходовало на хотелки более 50%.