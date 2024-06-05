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«Жильцы путают техэкспертизу с оценкой» - Скандал вокруг ремонта затопленных домов в с. Алтынсарино прокомментировал оценщик
«Жильцы путают техэкспертизу с оценкой» - Скандал вокруг ремонта затопленных домов в с. Алтынсарино прокомментировал оценщик
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