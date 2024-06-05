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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23372
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 20:57
#6961
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Цитата:
abaika95:
Украина и была целью Житница Европы

А сейчас цель Украины - стать житницей Европы :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23372
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 20:58
#6962
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Цитата:
Vit:
Читал. Пишут что в российском плену хорошо относятся. Многие просятся остатся, не хотят возвращаться и воевать за Зеленского

А Абайка говори, что там печи уже раздувают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 20:59
#6963
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Цитата:
abaika95:
С первого дня война Зеленский говорил про мир

Ему хозяева не разрешали про мир говорить. Он даже запретил сам себе вести переговоры. Блондин из Англии ему сказал идите умерайте
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23372
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:00
#6964
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Цитата:
abaika95:
Думаю понятно на кого Россия сейчас похожа

Абайка, сколько не старайся проводить аналогии с гитлеровской Германией - ниче не выйдет. Там нет ничего общего.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:02
#6965
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Цитата:
abaika95:
Все запасы 70ых годов советского вооружения которое НАТО скупило со всего мира)

А у НАТО больше не че нету поставить против российской армии. Турецкие байрактары протухли и теперь не кто не хочет позорится. На всю Европу 200 ф-16 половина не рабочих. 100 пэтриотов даже если поставит Киеву их уничтожат за неделю. И Европа останется голой.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:04
#6966
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Цитата:
maxsaf:
Печи где?

Вон сверху)))
Или это какие-то не такие печи сейчас скажешь?
Цитата:
maxsaf:
А они правда созданы?

У российской пропаганды спроси точнее у мин обороны
Они вкинули эту новость
Вруны или идиоты?
Цитата:
maxsaf:
Из Бухенвальда вообще не возвращались

Ууууу
А у нас познания то все лучше и лучше))
Цитата:
maxsaf:
У украинцев это называется добровольно, или там статью отменили за уклонение от службы?

Ещё раз
В СССР можно было отказаться идти на фронт?)
Цитата:
Vit:
Читал. Пишут что в российском плену хорошо относятся. Многие просятся остатся, не хотят возвращаться и воевать за Зеленского

Раша Тудей не украинское СМИ)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:07
#6967
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Цитата:
maxsaf:
А сейчас цель Украины - стать житницей Европы

Почему нет?
Россия же стала страной бензаколонкой с низкой моральной ответственностью)
Цитата:
Vit:
Ему хозяева не разрешали про мир говорить. Он даже запретил сам себе вести переговоры. Блондин из Англии ему сказал идите умерайте

А путину кто запрещает о мире говорить?
Пусть отводит войска если такой миротворец
Сейчас по третьему кругу пойдем обсасывать момент что ваш Путин просто Гитлер полоумный
Цитата:
maxsaf:
Абайка, сколько не старайся проводить аналогии с гитлеровской Германией - ниче не выйдет. Там нет ничего общего.

Начиная с буквы Зет котрая стала новой свастикой и кончая диктатором котрый возомнил себя собираиелем земель империи
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:18
#6968
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Цитата:
abaika95: Начиная с буквы Зет котрая стала новой свастикой
Z означает зорро. Защитник бедных и обиженых. Создаёт мир на земле.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:20
#6969
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Цитата:
abaika95:
Раша Тудей не украинское СМИ)

В Украине больше нет свободной СМИ. И потому веры тоже нет.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:31
#6970
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Цитата:
maxsaf:
инстинкт самосохранения против желания получить эндорфин

Снова мимо.
Инстинкт - обязательная для выполнения программа. Безусловная. Не поддающаяся осмыслению, анализу.
Т.е., сохранение жизни однозначно. Никаких рисков и эндорфинов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3194
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:49
#6971
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:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3194
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:55
#6972
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Цитата:
Skeptic:
Инстинкт - обязательная для выполнения программа. Безусловная. Не поддающаяся осмыслению, анализу. Т.е., сохранение жизни однозначно. Никаких рисков и эндорфинов.

Это сидя ровно на диване. А так человек такое же животное, как и другие млекопитающие. С одной особенностью, человек может лучше тренировать своё подсознание для определённых ситуаций, но также и многие другие животные как "охотники", так и обусловленные "жертвы" в состоянии совершенствования. Но инстинкты никто не отменял. ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4900
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 22:17
#6973
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Цитата:
Vit:
В Украине больше нет свободной СМИ. И потому веры тоже нет.

Виталий назови хотя бы одно СМИ в России которое может просто написать слово"Мир" и не попасть под статью о дискредитации российской армии. Если есть только за границей, они даже жен солдат своих объявили иноагентами
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