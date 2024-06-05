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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 20:57
Цитата:
А сейчас цель Украины - стать житницей Европы
abaika95:
Украина и была целью Житница Европы
Украина и была целью Житница Европы
А сейчас цель Украины - стать житницей Европы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 20:58
Цитата:
А Абайка говори, что там печи уже раздувают.
Vit:
Читал. Пишут что в российском плену хорошо относятся. Многие просятся остатся, не хотят возвращаться и воевать за Зеленского
Читал. Пишут что в российском плену хорошо относятся. Многие просятся остатся, не хотят возвращаться и воевать за Зеленского
А Абайка говори, что там печи уже раздувают.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 20:59
Цитата:
Ему хозяева не разрешали про мир говорить. Он даже запретил сам себе вести переговоры. Блондин из Англии ему сказал идите умерайте
abaika95:
С первого дня война Зеленский говорил про мир
С первого дня война Зеленский говорил про мир
Ему хозяева не разрешали про мир говорить. Он даже запретил сам себе вести переговоры. Блондин из Англии ему сказал идите умерайте
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:00
Цитата:
Абайка, сколько не старайся проводить аналогии с гитлеровской Германией - ниче не выйдет. Там нет ничего общего.
abaika95:
Думаю понятно на кого Россия сейчас похожа
Думаю понятно на кого Россия сейчас похожа
Абайка, сколько не старайся проводить аналогии с гитлеровской Германией - ниче не выйдет. Там нет ничего общего.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:02
Цитата:
А у НАТО больше не че нету поставить против российской армии. Турецкие байрактары протухли и теперь не кто не хочет позорится. На всю Европу 200 ф-16 половина не рабочих. 100 пэтриотов даже если поставит Киеву их уничтожат за неделю. И Европа останется голой.
abaika95:
Все запасы 70ых годов советского вооружения которое НАТО скупило со всего мира)
Все запасы 70ых годов советского вооружения которое НАТО скупило со всего мира)
А у НАТО больше не че нету поставить против российской армии. Турецкие байрактары протухли и теперь не кто не хочет позорится. На всю Европу 200 ф-16 половина не рабочих. 100 пэтриотов даже если поставит Киеву их уничтожат за неделю. И Европа останется голой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:04
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/2557064
maxsaf:
Печи где?
Печи где?
Вон сверху)))
Или это какие-то не такие печи сейчас скажешь?
Цитата:
maxsaf:
А они правда созданы?
А они правда созданы?
У российской пропаганды спроси точнее у мин обороны
Они вкинули эту новость
Вруны или идиоты?
Цитата:
maxsaf:
Из Бухенвальда вообще не возвращались
Из Бухенвальда вообще не возвращались
Ууууу
А у нас познания то все лучше и лучше))
Цитата:
maxsaf:
У украинцев это называется добровольно, или там статью отменили за уклонение от службы?
У украинцев это называется добровольно, или там статью отменили за уклонение от службы?
Ещё раз
В СССР можно было отказаться идти на фронт?)
Цитата:
Vit:
Читал. Пишут что в российском плену хорошо относятся. Многие просятся остатся, не хотят возвращаться и воевать за Зеленского
Читал. Пишут что в российском плену хорошо относятся. Многие просятся остатся, не хотят возвращаться и воевать за Зеленского
Раша Тудей не украинское СМИ)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:07
Цитата:
Почему нет?
Россия же стала страной бензаколонкой с низкой моральной ответственностью)
Цитата:
А путину кто запрещает о мире говорить?
Пусть отводит войска если такой миротворец
Сейчас по третьему кругу пойдем обсасывать момент что ваш Путин просто Гитлер полоумный
Цитата:
Начиная с буквы Зет котрая стала новой свастикой и кончая диктатором котрый возомнил себя собираиелем земель империи
maxsaf:
А сейчас цель Украины - стать житницей Европы
А сейчас цель Украины - стать житницей Европы
Почему нет?
Россия же стала страной бензаколонкой с низкой моральной ответственностью)
Цитата:
Vit:
Ему хозяева не разрешали про мир говорить. Он даже запретил сам себе вести переговоры. Блондин из Англии ему сказал идите умерайте
Ему хозяева не разрешали про мир говорить. Он даже запретил сам себе вести переговоры. Блондин из Англии ему сказал идите умерайте
А путину кто запрещает о мире говорить?
Пусть отводит войска если такой миротворец
Сейчас по третьему кругу пойдем обсасывать момент что ваш Путин просто Гитлер полоумный
Цитата:
maxsaf:
Абайка, сколько не старайся проводить аналогии с гитлеровской Германией - ниче не выйдет. Там нет ничего общего.
Абайка, сколько не старайся проводить аналогии с гитлеровской Германией - ниче не выйдет. Там нет ничего общего.
Начиная с буквы Зет котрая стала новой свастикой и кончая диктатором котрый возомнил себя собираиелем земель империи
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:18
Цитата:
abaika95: Начиная с буквы Зет котрая стала новой свастикойZ означает зорро. Защитник бедных и обиженых. Создаёт мир на земле.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:20
Цитата:
В Украине больше нет свободной СМИ. И потому веры тоже нет.
abaika95:
Раша Тудей не украинское СМИ)
Раша Тудей не украинское СМИ)
В Украине больше нет свободной СМИ. И потому веры тоже нет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:31
Цитата:
Снова мимо.
Инстинкт - обязательная для выполнения программа. Безусловная. Не поддающаяся осмыслению, анализу.
Т.е., сохранение жизни однозначно. Никаких рисков и эндорфинов.
maxsaf:
инстинкт самосохранения против желания получить эндорфин
инстинкт самосохранения против желания получить эндорфин
Снова мимо.
Инстинкт - обязательная для выполнения программа. Безусловная. Не поддающаяся осмыслению, анализу.
Т.е., сохранение жизни однозначно. Никаких рисков и эндорфинов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:49
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 21:55
Цитата:
Это сидя ровно на диване. А так человек такое же животное, как и другие млекопитающие. С одной особенностью, человек может лучше тренировать своё подсознание для определённых ситуаций, но также и многие другие животные как "охотники", так и обусловленные "жертвы" в состоянии совершенствования. Но инстинкты никто не отменял.
Skeptic:
Инстинкт - обязательная для выполнения программа. Безусловная. Не поддающаяся осмыслению, анализу. Т.е., сохранение жизни однозначно. Никаких рисков и эндорфинов.
Инстинкт - обязательная для выполнения программа. Безусловная. Не поддающаяся осмыслению, анализу. Т.е., сохранение жизни однозначно. Никаких рисков и эндорфинов.
Это сидя ровно на диване. А так человек такое же животное, как и другие млекопитающие. С одной особенностью, человек может лучше тренировать своё подсознание для определённых ситуаций, но также и многие другие животные как "охотники", так и обусловленные "жертвы" в состоянии совершенствования. Но инстинкты никто не отменял.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4900
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 22:17
Цитата:
Виталий назови хотя бы одно СМИ в России которое может просто написать слово"Мир" и не попасть под статью о дискредитации российской армии. Если есть только за границей, они даже жен солдат своих объявили иноагентами
Vit:
В Украине больше нет свободной СМИ. И потому веры тоже нет.
В Украине больше нет свободной СМИ. И потому веры тоже нет.
Виталий назови хотя бы одно СМИ в России которое может просто написать слово"Мир" и не попасть под статью о дискредитации российской армии. Если есть только за границей, они даже жен солдат своих объявили иноагентами
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