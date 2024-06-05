Отправлено: - 21:04

maxsaf:

Печи где?

maxsaf:

А они правда созданы?

maxsaf:

Из Бухенвальда вообще не возвращались

maxsaf:

У украинцев это называется добровольно, или там статью отменили за уклонение от службы?

Vit:

Читал. Пишут что в российском плену хорошо относятся. Многие просятся остатся, не хотят возвращаться и воевать за Зеленского

Цитата:Вон сверху)))Или это какие-то не такие печи сейчас скажешь?Цитата:У российской пропаганды спроси точнее у мин обороныОни вкинули эту новостьВруны или идиоты?Цитата:УууууА у нас познания то все лучше и лучше))Цитата:Ещё разВ СССР можно было отказаться идти на фронт?)Цитата:Раша Тудей не украинское СМИ)