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≡ «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49324
«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
Отправлено: 05.06.24 - 19:15
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Совместное заседание постоянных комиссий облмаслихата прошло сегодня, 5 июня. Обсуждали один вопрос - об исполнении областного бюджета за 2023 год. Он же будет вынесен на очередную сессию, которая состоится 7 июня.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38573
Re: «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за...
Отправлено: 05.06.24 - 19:15
#1
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Вообще Сергазинова это вроде журналистка была, или это другая?
Откуда она там и дрючит депутатов?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2186
Re: «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за...
Отправлено: 05.06.24 - 19:47
#2
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Цитата:
111:
Вообще Сергазинова это вроде журналистка была, или это другая?

Александра Сергазинова по-прежнему работает в СМИ.
Цитата:
111:
Откуда она там и дрючит депутатов?

Народ избрал. Как и всех остальных депутатов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38573
«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
Отправлено: 05.06.24 - 19:54
#3
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Народ избрал.

Ниче себе.
Я думал это невозможно, для какой то там журналистки и без взяток, на сколько я ее по статьям ее знаю.
Молодец.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38573
«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
Отправлено: 05.06.24 - 19:56
#4
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Александра Сергазинова по-прежнему работает в СМИ.

А это что, можно так, депутату еще и работать в СМИ?
Она получается на всех там смотрит как журналист, получается как там, конфликт интересов или что то в этом роде, она может распространять закрытую информацию, как шпион?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2186
Re: «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за...
Отправлено: 05.06.24 - 20:11
#5
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Цитата:
111:
А это что, можно так, депутату еще и работать в СМИ?

Законом это не запрещено. И никакого противоречия и конфликта интересов лично я здесь не вижу. Работа всех ветвей власти должна быть максимально прозрачной.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23363
«Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за занижения доходов в бюджете Костанайской области
Отправлено: 05.06.24 - 20:13
#6
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Цитата:
111:
А это что, можно так, депутату еще и работать в СМИ?

Им даже можно иметь аккаунты в соцсетях, которые приравниваются к СМИ. Сюрприз :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4899
Re: «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за...
Отправлено: 05.06.24 - 20:14
#7
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Цитата:
111:
что, можно так, депутату еще и работать в СМИ

Депутат маслихата работает только на сессиях и бесплатно, это депутат Мажилиса уже основная работа, раньше владелец НГ, С.Н.Миролюбов тоже был депутатом маслихата. Давно уже предлагал отменить маслихаты, как абсолютно бесполезную вещь в политике
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16002
Re: «Вы дилетанты?» - Депутаты раскритиковали чиновников из-за...
Отправлено: 05.06.24 - 20:39
#8
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Цитата:
111:
Она получается на всех там смотрит как журналист, получается как там, конфликт интересов или что то в этом роде, она может распространять закрытую информацию, как шпион?

Там у всех конфликт интересов получается
Бизнесмены,коммерсы,журналисты,всякие нпошники они же когда надо будет к Акиму побегут за помощью либо за работой))
Поэтому все эти заседания смешны в той мере в какой они там пытаются делать вид что они власть имеют над акиматом))
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