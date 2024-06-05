Отправлено: - 20:11

111:

А это что, можно так, депутату еще и работать в СМИ?

Цитата:Законом это не запрещено. И никакого противоречия и конфликта интересов лично я здесь не вижу. Работа всех ветвей власти должна быть максимально прозрачной.