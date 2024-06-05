Skeptic: И в то же время никакой инстинкт самосохранения не может ему помешать взорвать себя вместе с врагом, если он примет такое решение.
На каждый такой случай будет в среднем миллион случаев откоса от армии, побега из страны, предательства, сдачи в плен, так что названный вами случай скорее уникальный, то есть в абсолютном большинстве случаев человек любыми способами попытается сохранить себе жизнь.
maxsaf: откоса от армии, побега из страны, предательства, сдачи в плен,
Это не инстинкт. Для этого в русском языке есть точные определения. Одно из них в вашем списке есть - предательство. Ещё - трусость, шкурничество, подлость... Инстинкт - свойство, присущее ВСЕМУ виду. Без исключений. Разве что стерилизация и кастрация у животных убивает инстинкт размножения. Если бы у человека был инстинкт самосохранения, то войн, драк... да даже любых силовых видов спорта не существовало бы в природе. В горы никто не ходил бы, серфинга не существовало бы... Ибо все они - противны инстинкту самосохранения. Человеку в голову не пришло бы рисковать здоровьем и жизнью.
Вы же профессионал, а у меня просто не выделяется цитата. Что касается Тайваня, туда просто Чан Кай Ши сбежал и объявил Тайвань настоящим Китаем. Вот и пошло разделение, кстати ООН считает Тайвань частью Китая
А вы пробовали? ... 1. есть ли инстинкты у человека? "Пожалуй, единственное качественное отличие человека от животного — у нас нет инстинктов. Инстинкт — это врожденные потребности плюс врожденная программа их удовлетворения. Эта программа включает в себя ключевые стимулы, которые запускают определенное поведение и совокупность двигательных актов." 2. почему у человека нет инстинктов? "Наша психика воспринимает всё это как опасность, которую мы должны были бы инстинктивно избегать, однако мы с лёгкостью можем побороть страх и рискнуть. Всё это доказывает, что у человека нет таких инстинктов, как у животных. В отличие от них, люди способны контролировать свои потребности и поведение." 3.Почему считается что у людей нет инстинктов? "Абрахам Маслоу утверждал, что люди не имеют инстинктов, поскольку могут преодолеть свои желания. Он считал, что то, что описывается как «инстинкты», фактически является очень сильными мотивами для поведения определённого типа." 4. Кто такой Абрахам Маслоу? "А́брахам Ма́слоу — американский психолог, основатель гуманистической психологии. Широко известна «пирамида Маслоу» — диаграмма, иерархически представляющая человеческие потребности" ... Достаточно? Или ещё хотите "утонуть"?
Skeptic: Если бы у человека был инстинкт самосохранения, то войн, драк... да даже любых силовых видов спорта не существовало бы в природе. В горы никто не ходил бы, серфинга не существовало бы... Ибо все они - противны инстинкту самосохранения. Человеку в голову не пришло бы рисковать здоровьем и жизнью.
Это не отменяет наличие инстинкта самосохранения. Это как если два одинаково заряженных предмета отталкиваются друг от друга, они в тот же самый момент и притягиваются друг к другу, но уже гравитацией. В какой то момент эти разнонаправленные силы уравновешиваются (в идеальных условиях). Таких примеров очень много.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать