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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 18:19
#6931
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Цитата:
Skeptic:
Животные совокупляются не потому, что им это доставляет удовольствие, как человеку, а только с одной целью - получить потомство.

Видимо вы не очень разбираетесь в теме:

Дельфины спариваются ради удовольствия
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 18:31
#6932
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Цитата:
Skeptic:
И в то же время никакой инстинкт самосохранения не может ему помешать взорвать себя вместе с врагом, если он примет такое решение.

На каждый такой случай будет в среднем миллион случаев откоса от армии, побега из страны, предательства, сдачи в плен, так что названный вами случай скорее уникальный, то есть в абсолютном большинстве случаев человек любыми способами попытается сохранить себе жизнь.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 18:34
#6933
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Цитата:
saba:
Думаю так и с Тайванем будет, не мытьём ,так катаньем своего добьются.

Что мешало Украине так же поступить с Крымом, например? Спокойно войти в Европу, повысить благосостояние, поднять уровень жизни до таких высот, что Крым сам обратно попроситься.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 19:01
#6934
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Цитата:
maxsaf:
Дельфины спариваются ради удовольствия

:-) Да. Про дельфинов я забыл написать. Но они - исключение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 19:08
#6935
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Цитата:
maxsaf:
Что мешало Украине так же поступить с Крымом

А что, на Китай кто то напал и отобрал Тайвань себе и присвоил?
Или это очередная лапша на уши, чтобы оправдать Путина и его Элиты?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 19:08
#6936
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Цитата:
maxsaf:
откоса от армии, побега из страны, предательства, сдачи в плен,

Это не инстинкт. Для этого в русском языке есть точные определения. Одно из них в вашем списке есть - предательство. Ещё - трусость, шкурничество, подлость...
Инстинкт - свойство, присущее ВСЕМУ виду. Без исключений. Разве что стерилизация и кастрация у животных убивает инстинкт размножения.
Если бы у человека был инстинкт самосохранения, то войн, драк... да даже любых силовых видов спорта не существовало бы в природе. В горы никто не ходил бы, серфинга не существовало бы... Ибо все они - противны инстинкту самосохранения. Человеку в голову не пришло бы рисковать здоровьем и жизнью.

[Исправлено: Skeptic, 05.06.2024 - 20:09]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
605
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 19:41
#6937
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Цитата:
maxsaf:
не очень разбираетесь в теме:

"Не очень"?!! Вы сейчас прямо серьезно, "не очень"???!!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 19:46
#6938
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Цитата:
111:
А что, на Китай кто то напал и отобрал Тайвань себе и присвоил? Или это очередная лапша на уши, чтобы оправдать Путина и его Элиты?

А я не знаю, ты мне расскажи, как так получилось, что Китай потерял контроль над Тайванем :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 19:51
#6939
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Цитата:
Skeptic:
Это не инстинкт

Я даже спорить на эту тему не хочу. Достаточно загуглить "инстинкт самосохранения у человека" и можно утонуть в объёме информации по этой теме.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4899
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 19:53
#6940
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Цитата:
maxsaf:

Вы же профессионал, а у меня просто не выделяется цитата. Что касается Тайваня, туда просто Чан Кай Ши сбежал и объявил Тайвань настоящим Китаем. Вот и пошло разделение, кстати ООН считает Тайвань частью Китая
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 19:59
#6941
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Цитата:
maxsaf:

:-) А вы пробовали?
...
1. есть ли инстинкты у человека?
"Пожалуй, единственное качественное отличие человека от животного — у нас нет инстинктов. Инстинкт — это врожденные потребности плюс врожденная программа их удовлетворения. Эта программа включает в себя ключевые стимулы, которые запускают определенное поведение и совокупность двигательных актов."
2. почему у человека нет инстинктов?
"Наша психика воспринимает всё это как опасность, которую мы должны были бы инстинктивно избегать, однако мы с лёгкостью можем побороть страх и рискнуть. Всё это доказывает, что у человека нет таких инстинктов, как у животных. В отличие от них, люди способны контролировать свои потребности и поведение."
3.Почему считается что у людей нет инстинктов?
"Абрахам Маслоу утверждал, что люди не имеют инстинктов, поскольку могут преодолеть свои желания. Он считал, что то, что описывается как «инстинкты», фактически является очень сильными мотивами для поведения определённого типа."
4. Кто такой Абрахам Маслоу?
"А́брахам Ма́слоу — американский психолог, основатель гуманистической психологии. Широко известна «пирамида Маслоу» — диаграмма, иерархически представляющая человеческие потребности"
...
Достаточно? Или ещё хотите "утонуть"? :-)

[Исправлено: Skeptic, 05.06.2024 - 21:00]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 19:59
#6942
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Цитата:
Skeptic:
Если бы у человека был инстинкт самосохранения, то войн, драк... да даже любых силовых видов спорта не существовало бы в природе. В горы никто не ходил бы, серфинга не существовало бы... Ибо все они - противны инстинкту самосохранения. Человеку в голову не пришло бы рисковать здоровьем и жизнью.

Это не отменяет наличие инстинкта самосохранения. Это как если два одинаково заряженных предмета отталкиваются друг от друга, они в тот же самый момент и притягиваются друг к другу, но уже гравитацией. В какой то момент эти разнонаправленные силы уравновешиваются (в идеальных условиях). Таких примеров очень много.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 20:00
#6943
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Цитата:
saba:
Вы же профессионал, а у меня просто не выделяется цитата.

Обратитесь к модераторам, вас научат
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 20:01
#6944
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Цитата:
Skeptic:
2. почему у человека нет инстинктов?

Цитата:
Skeptic:
"Наша психика воспринимает всё это как опасность, которую мы должны были бы инстинктивно избегать

Как можно что либо инстинктивно избегать не имея инстинктов? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 20:04
#6945
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Цитата:
Skeptic:
3.Почему считается что у людей нет инстинктов? "Абрахам Маслоу утверждал, что люди не имеют инстинктов, поскольку могут преодолеть свои желания.

Ну да, религиозный фанатик-суицидник может преодолеть инстинкт самосохранения, вот только нормой такое поведение не считается.
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