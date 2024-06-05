НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Удушил проводом" - Полицейского признал виновным в убийстве жены суд Костаная. Смягчающим обстоятельством признано "аморальное поведение" жертвы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49322
"Удушил проводом" - Полицейского признал виновным в убийстве жены суд Костаная. Смягчающим обстоятельством признано "аморальное поведение" жертвы
Отправлено: 05.06.24 - 12:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подсудимый набросил удлинитель ей на шею и с достаточной силой стал удавливать проводом шею, одновременно прижав тело и лицо супруги к полу с целью подавления сопротивления. Затем перенес тело супруги в гараж, где инсценировал ее суицид
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3361
Re: "Удушил проводом" - Полицейского признал виновным...
Отправлено: 05.06.24 - 12:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот такая полиция нас охраняет...
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
174
Re: "Удушил проводом" - Полицейского признал виновным...
Отправлено: 05.06.24 - 13:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ничего себе ! Теперь точно по всему миру прославимся - "аморальность жертвы как смягчающее средство для убийцы"". Степень аморальности можно сообщить? Должна быть утверждённая законом таблица, где нужно сверяться - за что вам положен проломленный череп ( например, короткая юбка), а за что уже смерть через повешение ( с соседом флиртовала ). Так получается,что дан зелёный свет к истреблению проституток. Тут степень аморальности зашкаливает и за их убийство не срок, а талоны на дополнительное питание давать будут. Как говорил герой Шукшина : - Опускаюсь всё ниже и ниже, аж самому интересно.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14850
Re: "Удушил проводом" - Полицейского признал виновным...
Отправлено: 05.06.24 - 13:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бывшему экс министру 24 года за убийство жены, тот не рассчитал силы когда бил. А этот целенаправленно душил. И только 9 лет.
Почему придурку который ножом угражая забрал 20 000 ему 7 лет?
Не понятно как у нас суды работают
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14850
"Удушил проводом" - Полицейского признал виновным в убийстве жены суд Костаная. Смягчающим обстоятельством признано "аморальное поведение" жертвы
Отправлено: 05.06.24 - 14:15
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двум девочкам-студентам влупили по 10 лет за закладки. Которых явно большие дядьки подставили. Короче нету справедливости двже в суде

[Исправлено: Vit, 05.06.2024 - 14:16]
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
282
Re: "Удушил проводом" - Полицейского признал виновным...
Отправлено: 05.06.24 - 16:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогнила система, очень много гноя набрали за 30 лет зависимости
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38567
Re: "Удушил проводом" - Полицейского признал виновным...
Отправлено: 05.06.24 - 16:52
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довела его наверно, вообще не положено работать и жить вместе сотрудникам полиции, быть то есть мужем и женой, там где это бывает, обязательно конфликты идут.
Элементарно жены полицейские, дома ничего не делают, не следят за детьми, потому что физически не могут, все время на работе и в командировках с мужчинами полицейскими, и мужья полицейские начинают что то понимать, но уже поздно конечно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS