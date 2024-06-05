Re: Тонировку передних боковых стекол на авто предложили вернуть...

Отправлено: - 15:37

Считаю тонировку признаком того что человек хочет скрыть что-то не законное

А что скрывать в машине? Какое здоровье водителя и пассажира скрывает тонировка?



Просто молодые поцы на дорогих тачках хотят рожи свои прикрыть

Для обычных водителей эти тонировки нафиг не сдались