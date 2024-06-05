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≡ Тонировку передних боковых стекол на авто предложили вернуть в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49322
Тонировку передних боковых стекол на авто предложили вернуть в Казахстане
Отправлено: 05.06.24 - 15:37
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На сайте epetition.kz создали петицию, адресованную Министерству внутренних дел. Авторы коллективного заявления просят разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16000
Re: Тонировку передних боковых стекол на авто предложили вернуть...
Отправлено: 05.06.24 - 15:37
#1
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Считаю тонировку признаком того что человек хочет скрыть что-то не законное
А что скрывать в машине? Какое здоровье водителя и пассажира скрывает тонировка?

Просто молодые поцы на дорогих тачках хотят рожи свои прикрыть
Для обычных водителей эти тонировки нафиг не сдались
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