НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 462 из 462«1...460461462
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4896
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 14:31
#6916
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я сейчас не с компьютера пишу зачастую, а на смартфоне почему-то не получается выделить цитату
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4896
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 14:35
#6917
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Китай за всю свою тысячелетнюю историю почти не посягал на чужие земли, но практически никогда не отдавал ни метра своей. Вспомним события на Даманском, против мировой ядерной державы выступили и добились таки своего. Думаю так и с Тайванем будет, не мытьём ,так катаньем своего добьются.

[Исправлено: saba, 05.06.2024 - 15:36]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16000
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 14:44
#6918
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну если так вопрос ставить, то да, ни один флаг над акиматом не стоит 27 миллионов жизней. Проблема лишь в том, что в случае с войной Германии против СССР никакие уступки территорий не спасли бы людям жизни

С чего ты уверен что уступки Украины спасут укрианцам жизнь?
Есть доказательства что Россия потом печи не поставит в оккупированных территориях?
И да население оккупированных территорий СССР не было уничтожено и даже не угнано в Германию на работу
Локатская республика (аналог ДНР) почитай на досуге)
Цитата:
maxsaf:
А в случае конфликта Украины и России - спасли бы

Мы этого не знаем и не может знать
Может завтра Путин начнет украинцев по этническому признаку убивать что делает сейчас по признаку гражданства
Детей вывозили же из оккупированных территорий за что Путин попал под Гаагский суд Цитата:
saba:
Кац предлагает сдаться, Кац всегда предлагал сдаться

Кац предлагает сдаться укрианцам))
На россиян почему-то это у него не работает


А чё Путин не может ручки поднять и сказать всё мы ошиблись
Больше своих людей убивать не будем ради фиг пойми чего
И не отдаст оккупированные территории обратно
Это же работает в обе стороны?Цитата:
maxsaf:
Потому что он под контролем Киева. Люди не добровольно идут в военкоматы, что с той, что с другой стороны,

Украинцы добровольны стояли в очередях чтобы остановить врага
Россиян же загнали силой проведя мобилизацию и не возвращают сейчас мужиков домой как крепостных держат
Жены уже по всей России бунтуют требуя отдать мужиков
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4896
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 14:46
#6919
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

На фоне величия Путина это просто мышиная возня, которая доброго слова не стоит :-) . Я смотрел и слушал про все это. На разных каналах, оказывается все про все знали ещё 10 лет назад , почему молчали? Отмашки не было, тогда было нельзя, а сейчас льзя! Это как в деле с ЦОНом, нашли часть денег у Твердохлебова и забыл фамилию начальника департамента финансов, а 25 миллионов куда-то делись, потому что сверху сказали "нельзя"
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4896
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 14:48
#6920
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть ещё одно волшебное слово "Патаму шта" :-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16000
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 14:49
#6921
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну и нафига надо было их удерживать?

Интересный вопрос
Вот уже ближе к истине
Почему россия имело право утюжить Чечню,убивать боевиков лишь бы оставить территорию у себя
А Украина такого права не имеет? Цитата:
maxsaf:
Зачем все? Достаточно сотой доли процента, но обязательно в правящих кругах, чтобы начать продвигать соответствующие идеи.

Поэтому Путин не убил ни одного нациста а высших эшелонах власти а бомбить русских людей в Харькове?
Логично

Это как если бы Сталин вместо бомбежек Берлина бомбил свой оккупированный Харьков чтобы нацистам хуже сделать))
Цитата:
Skeptic:
действуют точно так же, как нацистская армия (ВСУ) действует на фронте: прикрываются мирным населением.

Напомнить зачем Путин войну начал?)
Чтобы спасти мирное население бомбаса
Прикрылся как нацист? Так получается?
Цитата:
Skeptic:
Все нормальные люди чётко отделяют украинских нацистов от мирного населения,

Получается армия России не нормальная раз бомбит всех подряд?
Цитата:
таноми52:
На СВО?

На твоём шойге и новом министре)
Сути это не меняет
Армия России фуфло
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 14:55
#6922
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эммм..ну это как бы ожидаемо.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38567
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 14:59
#6923
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат, который угрожает Казахстану, обделался по большому в каком то бункере у себя в России


Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14850
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 15:03
#6924
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Детей вывозили же из оккупированных территорий за что Путин попал под Гаагский суд
А Киев детей в Европу отправлял. Их отдают однополым семьям и другим мутным людям при живых родителях. И это уже доказано. Но Европе это выгодно поэтому Зеленский не попал в гаагу. Он свой же сукин сын, работает на благо америки. Я не говорю сколько уже случаев про чёрных врачей зарабатывающих на органах. Но Европе это выгодно.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14850
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 15:07
#6925
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Армия России фуфло
Армия России уничтожила все запасы НАТО. Десятки тысяч супер профессионалов из польши и Америки. Кракен, азов. И когда уже не чем западу помогать они начали потихоньку говорить про мир.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38567
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 15:15
#6926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Армия России уничтожила все запасы НАТО.

С какого перепугу?
Там этой техники кучами лежат, для утилизации.
Никому же не выгодно, чтоб натовская техника отбросила сразу Россию, всем и тебе в том числе выгодно, что славян станет вразы меньше в этом мире.
Будут канадцы или таджики в другой стороне наклепают маленьких таджичков, но одно важно, славян станет на десяток миллионов меньше..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38567
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 15:17
#6927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
когда уже не чем западу помогать они начали

А зачем они тогда новые заводы по всему миру открывают, которые должны зарабатывать до 2035го?
Война нужна всем, это двигатель мирового прогресса.
Уже сейчас понятно, что высокоточный калибр 155, натовский рулит.
Важно дишь поддерживать войну на нужном уровне, выстригая и русских и украинцев 3 к 1.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16000
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 15:33
#6928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А Киев детей в Европу отправлял. Их отдают однополым семьям и другим мутным людям при живых родителях.

Тоже самое делала Россия до 2022 года и сейчас делает
Усыновление иностранцами российских детей ещё не приостановлено
Цитата:
Vit:
Но Европе это выгодно поэтому Зеленский не попал в гаагу.

Потомучто это официальное усыновление
А Путин детей вывозил в нарушении конвенции
Цитата:
Vit:
Я не говорю сколько уже случаев про чёрных врачей зарабатывающих на органах. Но Европе это выгодно.

Сколько вытащили органов российские врачи из солдат России?))
Никто не хочет узнать? Цитата:
Vit:
Армия России уничтожила все запасы НАТО.

Все запасы 70ых годов советского вооружения которое НАТО скупило со всего мира)
Цитата:
Vit:
Десятки тысяч супер профессионалов из польши и Америки

Ага
А могилы будут показаны?)
Или это супер тайна?
Цитата:
Vit:
И когда уже не чем западу помогать они начали потихоньку говорить про мир.

С первого дня война Зеленский говорил про мир
Путин ортачился
Теперь вот когда убито и ранено до 300 тыс российских бойцов Россия не знает чё делать дальше?
Профайл
Страница 462 из 462«1...460461462
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS