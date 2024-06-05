Китай за всю свою тысячелетнюю историю почти не посягал на чужие земли, но практически никогда не отдавал ни метра своей. Вспомним события на Даманском, против мировой ядерной державы выступили и добились таки своего. Думаю так и с Тайванем будет, не мытьём ,так катаньем своего добьются.
maxsaf: Ну если так вопрос ставить, то да, ни один флаг над акиматом не стоит 27 миллионов жизней. Проблема лишь в том, что в случае с войной Германии против СССР никакие уступки территорий не спасли бы людям жизни
С чего ты уверен что уступки Украины спасут укрианцам жизнь? Есть доказательства что Россия потом печи не поставит в оккупированных территориях? И да население оккупированных территорий СССР не было уничтожено и даже не угнано в Германию на работу Локатская республика (аналог ДНР) почитай на досуге) Цитата:
maxsaf: А в случае конфликта Украины и России - спасли бы
Мы этого не знаем и не может знать Может завтра Путин начнет украинцев по этническому признаку убивать что делает сейчас по признаку гражданства Детей вывозили же из оккупированных территорий за что Путин попал под Гаагский суд Цитата:
saba: Кац предлагает сдаться, Кац всегда предлагал сдаться
Кац предлагает сдаться укрианцам)) На россиян почему-то это у него не работает
А чё Путин не может ручки поднять и сказать всё мы ошиблись Больше своих людей убивать не будем ради фиг пойми чего И не отдаст оккупированные территории обратно Это же работает в обе стороны?Цитата:
maxsaf: Потому что он под контролем Киева. Люди не добровольно идут в военкоматы, что с той, что с другой стороны,
Украинцы добровольны стояли в очередях чтобы остановить врага Россиян же загнали силой проведя мобилизацию и не возвращают сейчас мужиков домой как крепостных держат Жены уже по всей России бунтуют требуя отдать мужиков
На фоне величия Путина это просто мышиная возня, которая доброго слова не стоит . Я смотрел и слушал про все это. На разных каналах, оказывается все про все знали ещё 10 лет назад , почему молчали? Отмашки не было, тогда было нельзя, а сейчас льзя! Это как в деле с ЦОНом, нашли часть денег у Твердохлебова и забыл фамилию начальника департамента финансов, а 25 миллионов куда-то делись, потому что сверху сказали "нельзя"
abaika95: Детей вывозили же из оккупированных территорий за что Путин попал под Гаагский суд
А Киев детей в Европу отправлял. Их отдают однополым семьям и другим мутным людям при живых родителях. И это уже доказано. Но Европе это выгодно поэтому Зеленский не попал в гаагу. Он свой же сукин сын, работает на благо америки. Я не говорю сколько уже случаев про чёрных врачей зарабатывающих на органах. Но Европе это выгодно.
С какого перепугу? Там этой техники кучами лежат, для утилизации. Никому же не выгодно, чтоб натовская техника отбросила сразу Россию, всем и тебе в том числе выгодно, что славян станет вразы меньше в этом мире. Будут канадцы или таджики в другой стороне наклепают маленьких таджичков, но одно важно, славян станет на десяток миллионов меньше..
А зачем они тогда новые заводы по всему миру открывают, которые должны зарабатывать до 2035го? Война нужна всем, это двигатель мирового прогресса. Уже сейчас понятно, что высокоточный калибр 155, натовский рулит. Важно дишь поддерживать войну на нужном уровне, выстригая и русских и украинцев 3 к 1.
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