Отправлено: - 14:44

maxsaf:

Ну если так вопрос ставить, то да, ни один флаг над акиматом не стоит 27 миллионов жизней. Проблема лишь в том, что в случае с войной Германии против СССР никакие уступки территорий не спасли бы людям жизни

maxsaf:

А в случае конфликта Украины и России - спасли бы

saba:

Кац предлагает сдаться, Кац всегда предлагал сдаться

maxsaf:

Потому что он под контролем Киева. Люди не добровольно идут в военкоматы, что с той, что с другой стороны,

Цитата:С чего ты уверен что уступки Украины спасут укрианцам жизнь?Есть доказательства что Россия потом печи не поставит в оккупированных территориях?И да население оккупированных территорий СССР не было уничтожено и даже не угнано в Германию на работуЛокатская республика (аналог ДНР) почитай на досуге)Цитата:Мы этого не знаем и не может знатьМожет завтра Путин начнет украинцев по этническому признаку убивать что делает сейчас по признаку гражданстваДетей вывозили же из оккупированных территорий за что Путин попал под Гаагский суд Цитата:Кац предлагает сдаться укрианцам))На россиян почему-то это у него не работаетА чё Путин не может ручки поднять и сказать всё мы ошиблисьБольше своих людей убивать не будем ради фиг пойми чегоИ не отдаст оккупированные территории обратноЭто же работает в обе стороны?Цитата:Украинцы добровольны стояли в очередях чтобы остановить врагаРоссиян же загнали силой проведя мобилизацию и не возвращают сейчас мужиков домой как крепостных держатЖены уже по всей России бунтуют требуя отдать мужиков