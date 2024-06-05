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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:34
#6901
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Цитата:
saba:
Харьков, Николаев, Одесса на 90 процентов были русскоязычными городами, да Зеленский начал учить украинский совсем недавно

Ну и пусть бы дальше учил, вместе с желающими остаться в составе Украины. С ушедшими нужно было смириться. Кстати, и с Чечней тоже - хотите независимости - давай, до свидания. А теперь там платят дань Грозному и устанавливают шариат, наплевав на законы страны. Ну и нафига надо было их удерживать?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:38
#6902
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Вообще, в международных отношениях есть коллизия между правом на самоопределение и правом на территориальную целостность. Необходимо один из этих законов поднять в приоритете над другим. Я бы отдал приоритет праву на самоопределение. Пусть было бы куча мелких но счастливых государств в итоге. Кому надо - объединятся в союзы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:43
#6903
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Цитата:
maxsaf:

Интересно как поступит Канада, если Квебек вдруг проведет референдум и решит присоединиться к Франции? Как то ни Испания, с Каталонией, ни Великобритания с Шотландией не смирились и никуда их не отпустили! Принципы государственной политики везде в мире одинаковы, да и Китай вернул себе Макао с Гонконгом и хочет вернуть Тайвань
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:44
#6904
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Цитата:
abaika95:
Как это ты официальную российскую идею похерил что украинцы все нацисты

Зачем все? Достаточно сотой доли процента, но обязательно в правящих кругах, чтобы начать продвигать соответствующие идеи.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:47
#6905
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Цитата:
maxsaf:

Коллаборанты и просто трусы всегда есть и будут и это не зависит от национальности,это было и во время ВОВ, количество самострелов было достаточно большим
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:48
#6906
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Цитата:
saba:
Гонконгом и хочет вернуть Тайвань

Но если Тайвань не захочет - то прольётся кровь, и конфликт унесет жизни людей, много жизней. Оно того стоит? Наврятли, поэтому Китай и не торопится. Они могут стать мировой державой #1 в мире, поднять свой уровень жизни так, что Тайвань сам попроситься назад. И это будет самое мудрое и правильное решение. Жизнь нужно ценить выше флага, она даётся лишь раз, а флаг можно и поменять без проблем.

[Исправлено: maxsaf, 05.06.2024 - 13:05]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:49
#6907
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Цитата:
saba:
просто трусы

Инстинкт самосохранения в людях заложен природой, он в ДНК. Такое поведение максимально естественное.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:50
#6908
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Цитата:
maxsaf:

Наш президент очень четко на ПМЭФ высказал позицию нашего государства на этот вопрос в присутствии Путина
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:52
#6909
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Цитата:
saba:
Интересно как поступит Канада, если Квебек вдруг проведет референдум и решит присоединиться к Франции?

Понятия не имею, и я такие вопросы не решаю, но если бы зависело от меня - скатертью дорога. Это моя личная позиция, она может не совпадать с мнением руководства. Сама территория никуда бы не делась. Наверняка был бы безвиз. Наврятли кто-то вообще заметил бы существенную разницу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:53
#6910
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Цитата:
saba:

Я уже обращал ваше внимание на цитирование. Потрудитесь добавлять цитату, если это не новый диалог.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:57
#6911
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Цитата:
saba:
Наш президент очень четко на ПМЭФ высказал позицию нашего государства на этот вопрос в присутствии Путина

И какова его четкая позиция? Каждое государство имеет право насильно удерживать в своем составе те территории, которые не хотят там находиться? Такая позиция? Ну чтож, как я уже озвучил - я с этим не согласен.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3974
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 12:24
#6912
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Цитата:
Vit:
Вариантов куча


Осечкин вон предполагает, что "этому кошмару (СВО) от силы осталось 6 - 7 месяцев..." Сыграют свою роль и выборы осенью президента США...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 12:44
#6913
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Что заметил...
Местные сторонники украинских нацистов на словах действуют точно так же, как нацистская армия (ВСУ) действует на фронте: прикрываются мирным населением.
Все нормальные люди чётко отделяют украинских нацистов от мирного населения, даже если часть из этого населения придерживается нацистской идеологи (как в Германии в прошлом веке), не говоря уже о том, что среди жителей территории под названием "Украина" очень много людей, эту идеологию не разделяющих и ждущих освобождения.
Но наши сторонники украинских нацистов такого деления не признают. Для них ВСЕ жители Украины - нацисты.
Так им легче оправдывать преступления ВСУ и нацбатовцев?

[Исправлено: Skeptic, 05.06.2024 - 14:02]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 13:00
#6914
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Цитата:
maxsaf:
Инстинкт самосохранения в людях заложен природой

У человека нет инстинктов. В принципе.
Есть рефлексы... прикоснулся к горячему - отдёрнул руку, яркий свет в глаза - закрыл их...
...
Инстинкт, это явление, не подвластное живому организму, его сознанию, если оно есть. Он заставляет действовать вне зависимости от желания или не желания живого существа.
Тут и то самое самосохранение, и борьба за самку, и размножение... Животные совокупляются не потому, что им это доставляет удовольствие, как человеку, а только с одной целью - получить потомство. И голова у них не болит, и настроение всегда соответствующее... :-)
А человек абсолютно все свои действия, все свои решения контролирует осознанно. Вплоть до того, что даже рефлексы у себя может выработать долгими и упорными тренировками.
В итоге он может, к примеру, рефлекторно отбросить гранату, если она упадёт рядом с ним.
И в то же время никакой инстинкт самосохранения не может ему помешать взорвать себя вместе с врагом, если он примет такое решение. Потому что нет такого инстинкта.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3974
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 13:12
#6915
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Цитата:
abaika95:
Всем начхать


На СВО?
Особенно тебе, 111-му, сабе...
Что ж тогда здесь, образно говоря, землю роете?
Смена министра обороны, аресты военных коррупционеров скажутся на операции
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