Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Удушил проводом" - Полицейского признал виновным в убийстве жены суд Костаная. Смягчающим обстоятельством признано "аморальное поведение" жертвы
"Удушил проводом" - Полицейского признал виновным в убийстве жены суд Костаная. Смягчающим обстоятельством признано "аморальное поведение" жертвы
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать