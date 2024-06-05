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≡ "Удушил проводом" - Полицейского признал виновным в убийстве жены суд Костаная. Смягчающим обстоятельством признано "аморальное поведение" жертвы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49319
"Удушил проводом" - Полицейского признал виновным в убийстве жены суд Костаная. Смягчающим обстоятельством признано "аморальное поведение" жертвы
Отправлено: 05.06.24 - 12:17
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Подсудимый набросил удлинитель ей на шею и с достаточной силой стал удавливать проводом шею, одновременно прижав тело и лицо супруги к полу с целью подавления сопротивления. Затем перенес тело супруги в гараж, где инсценировал ее суицид
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3360
Re: "Удушил проводом" - Полицейского признал виновным...
Отправлено: 05.06.24 - 12:17
#1
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вот такая полиция нас охраняет...
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