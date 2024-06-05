Отправлено: - 11:34

saba:

Харьков, Николаев, Одесса на 90 процентов были русскоязычными городами, да Зеленский начал учить украинский совсем недавно

Цитата:Ну и пусть бы дальше учил, вместе с желающими остаться в составе Украины. С ушедшими нужно было смириться. Кстати, и с Чечней тоже - хотите независимости - давай, до свидания. А теперь там платят дань Грозному и устанавливают шариат, наплевав на законы страны. Ну и нафига надо было их удерживать?