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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:34
Цитата:
Ну и пусть бы дальше учил, вместе с желающими остаться в составе Украины. С ушедшими нужно было смириться. Кстати, и с Чечней тоже - хотите независимости - давай, до свидания. А теперь там платят дань Грозному и устанавливают шариат, наплевав на законы страны. Ну и нафига надо было их удерживать?
saba:
Харьков, Николаев, Одесса на 90 процентов были русскоязычными городами, да Зеленский начал учить украинский совсем недавно
Харьков, Николаев, Одесса на 90 процентов были русскоязычными городами, да Зеленский начал учить украинский совсем недавно
Ну и пусть бы дальше учил, вместе с желающими остаться в составе Украины. С ушедшими нужно было смириться. Кстати, и с Чечней тоже - хотите независимости - давай, до свидания. А теперь там платят дань Грозному и устанавливают шариат, наплевав на законы страны. Ну и нафига надо было их удерживать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:38
Вообще, в международных отношениях есть коллизия между правом на самоопределение и правом на территориальную целостность. Необходимо один из этих законов поднять в приоритете над другим. Я бы отдал приоритет праву на самоопределение. Пусть было бы куча мелких но счастливых государств в итоге. Кому надо - объединятся в союзы.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:43
Цитата:
Интересно как поступит Канада, если Квебек вдруг проведет референдум и решит присоединиться к Франции? Как то ни Испания, с Каталонией, ни Великобритания с Шотландией не смирились и никуда их не отпустили! Принципы государственной политики везде в мире одинаковы, да и Китай вернул себе Макао с Гонконгом и хочет вернуть Тайвань
maxsaf:
Интересно как поступит Канада, если Квебек вдруг проведет референдум и решит присоединиться к Франции? Как то ни Испания, с Каталонией, ни Великобритания с Шотландией не смирились и никуда их не отпустили! Принципы государственной политики везде в мире одинаковы, да и Китай вернул себе Макао с Гонконгом и хочет вернуть Тайвань
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:44
Цитата:
Зачем все? Достаточно сотой доли процента, но обязательно в правящих кругах, чтобы начать продвигать соответствующие идеи.
abaika95:
Как это ты официальную российскую идею похерил что украинцы все нацисты
Как это ты официальную российскую идею похерил что украинцы все нацисты
Зачем все? Достаточно сотой доли процента, но обязательно в правящих кругах, чтобы начать продвигать соответствующие идеи.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:47
Цитата:
Коллаборанты и просто трусы всегда есть и будут и это не зависит от национальности,это было и во время ВОВ, количество самострелов было достаточно большим
maxsaf:
Коллаборанты и просто трусы всегда есть и будут и это не зависит от национальности,это было и во время ВОВ, количество самострелов было достаточно большим
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:48
Цитата:
Но если Тайвань не захочет - то прольётся кровь, и конфликт унесет жизни людей, много жизней. Оно того стоит? Наврятли, поэтому Китай и не торопится. Они могут стать мировой державой #1 в мире, поднять свой уровень жизни так, что Тайвань сам попроситься назад. И это будет самое мудрое и правильное решение. Жизнь нужно ценить выше флага, она даётся лишь раз, а флаг можно и поменять без проблем.
[Исправлено: maxsaf, 05.06.2024 - 13:05]
saba:
Гонконгом и хочет вернуть Тайвань
Гонконгом и хочет вернуть Тайвань
Но если Тайвань не захочет - то прольётся кровь, и конфликт унесет жизни людей, много жизней. Оно того стоит? Наврятли, поэтому Китай и не торопится. Они могут стать мировой державой #1 в мире, поднять свой уровень жизни так, что Тайвань сам попроситься назад. И это будет самое мудрое и правильное решение. Жизнь нужно ценить выше флага, она даётся лишь раз, а флаг можно и поменять без проблем.
[Исправлено: maxsaf, 05.06.2024 - 13:05]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:49
Цитата:
Инстинкт самосохранения в людях заложен природой, он в ДНК. Такое поведение максимально естественное.
saba:
просто трусы
просто трусы
Инстинкт самосохранения в людях заложен природой, он в ДНК. Такое поведение максимально естественное.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:50
Цитата:
Наш президент очень четко на ПМЭФ высказал позицию нашего государства на этот вопрос в присутствии Путина
maxsaf:
Наш президент очень четко на ПМЭФ высказал позицию нашего государства на этот вопрос в присутствии Путина
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:52
Цитата:
Понятия не имею, и я такие вопросы не решаю, но если бы зависело от меня - скатертью дорога. Это моя личная позиция, она может не совпадать с мнением руководства. Сама территория никуда бы не делась. Наверняка был бы безвиз. Наврятли кто-то вообще заметил бы существенную разницу.
saba:
Интересно как поступит Канада, если Квебек вдруг проведет референдум и решит присоединиться к Франции?
Интересно как поступит Канада, если Квебек вдруг проведет референдум и решит присоединиться к Франции?
Понятия не имею, и я такие вопросы не решаю, но если бы зависело от меня - скатертью дорога. Это моя личная позиция, она может не совпадать с мнением руководства. Сама территория никуда бы не делась. Наверняка был бы безвиз. Наврятли кто-то вообще заметил бы существенную разницу.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:53
Цитата:
Я уже обращал ваше внимание на цитирование. Потрудитесь добавлять цитату, если это не новый диалог.
saba:
Я уже обращал ваше внимание на цитирование. Потрудитесь добавлять цитату, если это не новый диалог.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 11:57
Цитата:
И какова его четкая позиция? Каждое государство имеет право насильно удерживать в своем составе те территории, которые не хотят там находиться? Такая позиция? Ну чтож, как я уже озвучил - я с этим не согласен.
saba:
Наш президент очень четко на ПМЭФ высказал позицию нашего государства на этот вопрос в присутствии Путина
Наш президент очень четко на ПМЭФ высказал позицию нашего государства на этот вопрос в присутствии Путина
И какова его четкая позиция? Каждое государство имеет право насильно удерживать в своем составе те территории, которые не хотят там находиться? Такая позиция? Ну чтож, как я уже озвучил - я с этим не согласен.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 12:24
Цитата:
Осечкин вон предполагает, что "этому кошмару (СВО) от силы осталось 6 - 7 месяцев..." Сыграют свою роль и выборы осенью президента США...
Vit:
Вариантов куча
Вариантов куча
Осечкин вон предполагает, что "этому кошмару (СВО) от силы осталось 6 - 7 месяцев..." Сыграют свою роль и выборы осенью президента США...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 12:44
Что заметил...
Местные сторонники украинских нацистов на словах действуют точно так же, как нацистская армия (ВСУ) действует на фронте: прикрываются мирным населением.
Все нормальные люди чётко отделяют украинских нацистов от мирного населения, даже если часть из этого населения придерживается нацистской идеологи (как в Германии в прошлом веке), не говоря уже о том, что среди жителей территории под названием "Украина" очень много людей, эту идеологию не разделяющих и ждущих освобождения.
Но наши сторонники украинских нацистов такого деления не признают. Для них ВСЕ жители Украины - нацисты.
Так им легче оправдывать преступления ВСУ и нацбатовцев?
[Исправлено: Skeptic, 05.06.2024 - 14:02]
Местные сторонники украинских нацистов на словах действуют точно так же, как нацистская армия (ВСУ) действует на фронте: прикрываются мирным населением.
Все нормальные люди чётко отделяют украинских нацистов от мирного населения, даже если часть из этого населения придерживается нацистской идеологи (как в Германии в прошлом веке), не говоря уже о том, что среди жителей территории под названием "Украина" очень много людей, эту идеологию не разделяющих и ждущих освобождения.
Но наши сторонники украинских нацистов такого деления не признают. Для них ВСЕ жители Украины - нацисты.
Так им легче оправдывать преступления ВСУ и нацбатовцев?
[Исправлено: Skeptic, 05.06.2024 - 14:02]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 13:00
Цитата:
У человека нет инстинктов. В принципе.
Есть рефлексы... прикоснулся к горячему - отдёрнул руку, яркий свет в глаза - закрыл их...
...
Инстинкт, это явление, не подвластное живому организму, его сознанию, если оно есть. Он заставляет действовать вне зависимости от желания или не желания живого существа.
Тут и то самое самосохранение, и борьба за самку, и размножение... Животные совокупляются не потому, что им это доставляет удовольствие, как человеку, а только с одной целью - получить потомство. И голова у них не болит, и настроение всегда соответствующее...
А человек абсолютно все свои действия, все свои решения контролирует осознанно. Вплоть до того, что даже рефлексы у себя может выработать долгими и упорными тренировками.
В итоге он может, к примеру, рефлекторно отбросить гранату, если она упадёт рядом с ним.
И в то же время никакой инстинкт самосохранения не может ему помешать взорвать себя вместе с врагом, если он примет такое решение. Потому что нет такого инстинкта.
maxsaf:
Инстинкт самосохранения в людях заложен природой
Инстинкт самосохранения в людях заложен природой
У человека нет инстинктов. В принципе.
Есть рефлексы... прикоснулся к горячему - отдёрнул руку, яркий свет в глаза - закрыл их...
...
Инстинкт, это явление, не подвластное живому организму, его сознанию, если оно есть. Он заставляет действовать вне зависимости от желания или не желания живого существа.
Тут и то самое самосохранение, и борьба за самку, и размножение... Животные совокупляются не потому, что им это доставляет удовольствие, как человеку, а только с одной целью - получить потомство. И голова у них не болит, и настроение всегда соответствующее...
А человек абсолютно все свои действия, все свои решения контролирует осознанно. Вплоть до того, что даже рефлексы у себя может выработать долгими и упорными тренировками.
В итоге он может, к примеру, рефлекторно отбросить гранату, если она упадёт рядом с ним.
И в то же время никакой инстинкт самосохранения не может ему помешать взорвать себя вместе с врагом, если он примет такое решение. Потому что нет такого инстинкта.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 13:12
Цитата:
На СВО?
Особенно тебе, 111-му, сабе...
Что ж тогда здесь, образно говоря, землю роете?
Смена министра обороны, аресты военных коррупционеров скажутся на операции
abaika95:
Всем начхать
Всем начхать
На СВО?
Особенно тебе, 111-му, сабе...
Что ж тогда здесь, образно говоря, землю роете?
Смена министра обороны, аресты военных коррупционеров скажутся на операции
-
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