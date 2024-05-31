Отправлено: - 09:49

родом из Шанхая2022:

.......если не знаешь что там в тренде не говори, абсолютно все некурят и не пьют и ведут здоровый образ жизни,да там нет киргизко белорусского бизнеса но свято место пусто не бывает.... .....я смотрю вы о Германии больше знаете неживя там....

[Исправлено: mks2703, 02.06.2024 - 10:50]

Цитата:Да, что вы так цепляетесь? Откуда мне знать о Германии - я и не знаю. Хотя у меня там живет одноклассница и одноклассник, сестра троюродная замужем за бюргером (нашим) с 90-х там...По зарплате я использовал данные интернета. Погуглил и сравнил. И вы можете погуглить. Зарплата по Казахстану тоже из интернета. Я пользуюсь общими широко известными данными, которые могут быть легко проверены...Причем здесь данные по питанию и мед.страховке и др.показателям, в статье сравнивается во сколько обходится табачка для немца и для казахстанца...По питанию кстати тож сравнение не в нашу пользу будет...