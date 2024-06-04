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Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49318
Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
Отправлено: 04.06.24 - 18:11
Самолет с первой партией диких лошадей приземлился сегодня в Аркалыке. В заповеднике «Алтын дала» намерены реинтродуцировать 40 особей этих редких животных – то есть заново заселить территорию исчезнувшим из дикой природы видом.
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m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 633
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 04.06.24 - 18:11
Лишь бы местные джигиттеры их на согым не пустили...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1718
Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
Отправлено: 04.06.24 - 18:44
Цитата:
Правильно пишите)
В Казахстане изменили название лошади Пржевальского, добавив казахские наименования Это животное отныне будет называться в республике "лошадь Пржевальского - керкулан, кертагы" АЛМА-АТА, 20 мая. /ТАСС/. Название распространенной в Азии лошади Пржевальского официально изменено в Казахстане, в него добавлены древние казахские наименования этих животных. Об этом сообщили в Министерстве экологии Казахстана
Правильно пишите)
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 04.06.24 - 19:25
Как бы в будущем таким методом сайгаков не стали завозить, местным дали индульгенцию на отстрел,тушёнку мясокомбинат производит в немеренных количествах,хоть кто-нибудь следит за этим? Я сомневаюсь...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14845
Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
Отправлено: 04.06.24 - 22:49
Блин у нас зимы суровые. Морозы до 40, бураны. А лошадки привыкли к мягкому европейском климату. Учёные точно все просчитали? Не подохнут они у нас зимой от голода или от хищников?
[Исправлено: Vit, 04.06.2024 - 22:50]
[Исправлено: Vit, 04.06.2024 - 22:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1304
Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
Отправлено: 04.06.24 - 22:52
Цитата:
Конечно. Точно так же, как успешно елочки растут в степи
Vit:
Учёные точно все просчитали?
Учёные точно все просчитали?
Конечно. Точно так же, как успешно елочки растут в степи
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4479
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 04.06.24 - 23:25
Потом лошадки расплодятся и фермеры попросят их начать отстреливать...
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 04.06.24 - 23:58
Цитата:
По мне, так лучше, когда есть необходимость кого-то отстреливать и что-то вырубать, нежели вокруг будет сухая, ничем не засаженная и никем не заселённая пустыня, к которой стремятся многие наши начальники, если судить по их делам, а не словам.
bgb:
По мне, так лучше, когда есть необходимость кого-то отстреливать и что-то вырубать, нежели вокруг будет сухая, ничем не засаженная и никем не заселённая пустыня, к которой стремятся многие наши начальники, если судить по их делам, а не словам.
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 05.06.24 - 04:13
На тиктоке говорят их всего три лошадки,один жеребец и две кобылки, оплачено шестьдеят лямов,народ сильно негодует, не понимает замысла растраты столько денег в пустоту
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23338
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 05.06.24 - 05:18
Цитата:
Путем хитрых слов, махинаций и немного подглядывания превращается в 40
Цитата:
Цитата:
Так надо на 40 делить, а не на 3
сайлау курманов:
говорят их всего три лошадки
говорят их всего три лошадки
Путем хитрых слов, махинаций и немного подглядывания превращается в 40
Цитата:
реинтродуцировать 40 особей
Цитата:
сайлау курманов:
оплачено шестьдеят лямов
столько денег в пустоту
оплачено шестьдеят лямов
столько денег в пустоту
Так надо на 40 делить, а не на 3
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 676
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 05.06.24 - 09:57
Цитата:
Цитата:
Приносим извинения, упустили информацию при написании. Первая партия - 8 лошадей. Добавили в текст.
сайлау курманов:
На тиктоке говорят их всего три лошадки,один жеребец и две кобылки,
На тиктоке говорят их всего три лошадки,один жеребец и две кобылки,
Цитата:
maxsaf:
Путем хитрых слов, махинаций и немного подглядывания превращается в 40
Путем хитрых слов, махинаций и немного подглядывания превращается в 40
Приносим извинения, упустили информацию при написании. Первая партия - 8 лошадей. Добавили в текст.
Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
Отправлено: 05.06.24 - 10:36
Цитата:
Народ не в курсе, что финансирует всё это Чехия?
сайлау курманов:
народ сильно негодует, не понимает замысла растраты столько денег в пустоту
народ сильно негодует, не понимает замысла растраты столько денег в пустоту
Народ не в курсе, что финансирует всё это Чехия?
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