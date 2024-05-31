Первое повышение минимальной цены запланировано на 1 июля Минфин разместил на сайте открытых НПА проект изменений в приказ об изменении минимальных цен на табачные изделия. В документе указано, что сигареты, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком подорожают за год дважды, минимум на 50 тенге. Читать новость
mks2703: Там здоровый образ жизни в тренде. Да и потом, навряд ли там пролезет киргизско-белорусский бизнес...
.......если не знаешь что там в тренде не говори, абсолютно все некурят и не пьют и ведут здоровый образ жизни,да там нет киргизко белорусского бизнеса но свято место пусто не бывает.... .....я смотрю вы о Германии больше знаете неживя там.... ...по зарплате не понятно сколько почает средний бюргер,сколько обходится комуналка,авто дорожные,страховка,налоги по зарплате,мед.страховка,может посчитаем расходы....питание основное на что тратится....
родом из Шанхая2022: .......если не знаешь что там в тренде не говори, абсолютно все некурят и не пьют и ведут здоровый образ жизни,да там нет киргизко белорусского бизнеса но свято место пусто не бывает.... .....я смотрю вы о Германии больше знаете неживя там....
Да, что вы так цепляетесь? Откуда мне знать о Германии - я и не знаю. Хотя у меня там живет одноклассница и одноклассник, сестра троюродная замужем за бюргером (нашим) с 90-х там... По зарплате я использовал данные интернета. Погуглил и сравнил. И вы можете погуглить. Зарплата по Казахстану тоже из интернета. Я пользуюсь общими широко известными данными, которые могут быть легко проверены... Причем здесь данные по питанию и мед.страховке и др.показателям, в статье сравнивается во сколько обходится табачка для немца и для казахстанца... По питанию кстати тож сравнение не в нашу пользу будет...
mks2703: Да, что вы так цепляетесь? Откуда мне знать о Германии - я и не знаю. Хотя у меня там живет одноклассница и одноклассник, сестра троюродная замужем за бюргером (нашим) с 90-х там... По зарплате я использовал данные интернета. Погуглил и сравнил. И вы можете погуглить. Зарплата по Казахстану тоже из интернета. Я пользуюсь общими широко известными данными, которые могут быть легко проверены...
....да у меня не было намеренний цыплятся... ....родственники и однокласники не аргумент... ....гуглить мне ненадо просто я больше 20ти лет живу на две страны и вижу жизнь в живую не из интернета .... ...почему к примеру не взяли Норвегию или Швецию?
....большенству стал ненравится предыдущий,политика стала многовекторной хотим поближе к западу вот и результат:штрафы большие,налоги и.т.д....
ПолиграфЪ Боярышников: Так живут на пособия 500 евро, вот и побросали курить. Возможно женщины и девушки перестанут курить! Наверное я наивная...
....в целях экономии можно купить табак пустые гильзы аппарат и самому забивать или крутить самокрутки......на пособия живут свободные художники так называемые пенеры,лентяи,сейчас примкнули к ним украинцы типо беженцы которые в большенстве прибывшие не из зоны боевых действий....
родом из Шанхая2022: ....в целях экономии можно купить табак пустые гильзы аппарат и самому забивать или крутить самокрутки......
Ну нет. Если вы только не будете брать самосад и закручивать его в газету. Я покупал банку в Алма-Ате (в Вигваме) хорошего американского табака, несколько лет назад 200 гр банка стоила 11000 тенге. Плюс бумагу со станком и фильтры 7-8 размер. Если не считать станок. А только производные. То сигарета получалась где-то 150-200 тенге и выше, там на сигарету уходит где-то 0.5 грамм табака. Но я в основном брал пустые длинные гильзы от Беломорканала (1000 т за 100 штук) и туда забивал табак и фильтр. Для меня так удобнее было. Потом кладешь в портсигар и всё... Можно конечно купить турецкий кисловатый табак, он подешевле будет раза в два...
ZXC: И под предлогом защиты здоровья, увеличивают прибыль табачных компаний.
Табачным компаниям не выгодно повышение цен,сама по себе себестоимость пачки сигарет небольшая ,они бы с удовольствием продавали дешевле,что бы не терять армию наркоманов,но нельзя. Я застал ещё те времена когда сигареты стоили копейки,табачные компании дарили щедрые подарки,стиралки,телевизоры,ноутбуки а также устраивали пышные банкеты для владельцев торговых точек в ресторанах. Сейчас это всё ушло в прошлое.
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