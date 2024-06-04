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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14844
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 14:47
#6871
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Цитата:
saba: Почему же тогда они не встречают с цветами русские танки?
Потому что в спину начнут стрелять нацисты и наёмники из Польши и Америки. И Харьков бомбить вроде не собираются, там в городе если сами только нацисты могут начать рассправу над местными.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38563
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 16:47
#6872
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Цитата:
Vit:
Бомбя их 8 лет

По моему Донбасс, Луганск как говорит Макс, цветет.
Которые бомбили 10 лет.
А вот Волчанск полностью разрушен за две недели русскими.
Не говорю о Бахмуте или Попасной.
Этих городов больше нет.
Часов Яр разрушают.
А вот Донбасс стоит целый и невредимый, почему так, если его бомбили?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23338
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 18:14
#6873
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Цитата:
abaika95:
Военнопленные

То есть советским солдатам сдаваться в плен - не вариант. Вот и разобрались, наконец-то.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38563
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 19:55
#6874
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Цитата:
Vit:
Харьков бомбить вроде не собираются, там в го

Ну пока что в Курской области ну очень красиво уничтожили колонну


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38563
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 19:58
#6875
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Хаймарсы прилетели по российским позициям в самой России, уничтожив ракетные комплексы, изящно!
Против американского оружия прошлого века у России нет никаких вариантов!




[Исправлено: 111, 04.06.2024 - 20:59]
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 22:03
#6876
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Пропустила,наверное
Отставку Шойгу, новые назначения в РФ уже обсуждали на форуме?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 22:24
#6877
Комментарий проходит проверку.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14844
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 22:36
#6878
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Цитата:
111: Против американского оружия прошлого века у России нет никаких вариантов!
Вариантов куча увы. Чем больше будет просроченный стрелять в глубь РФ тем больше Украина лешится областей. Начали с Донбасса и Луганска, а щас уже Херсон, Харьков и если наркоман не поумнеет то останется без Одессы и тогда по сути Украина перестанет существовать.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 22:43
#6879
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38563
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 23:47
#6880
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Цитата:
Vit:
щас уже Херсон, Харьков

Хм..
От Херсона армия России бежала как от чумы чумной.
Харьков?
А что с ним?
Считаешь убийство русских россиянами с крысинного расстояния нормальным?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38563
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 23:49
#6881
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Цитата:
Vit:
если наркоман не поумнеет

Ты почему бросил и сочьканул с России?
Заметь, не я это сказал, как ты убежал от гражданства..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 00:27
#6882
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Цитата:
maxsaf:
То есть советским солдатам сдаваться в плен - не вариант. Вот и разобрались, наконец-то.

А чё не повернули оружие против алкаша Сталина? Это же так легко. Так ведь? Можно было в плену взять оружие и пойти с немцами против большевистской хунты наркоманов и израильтян)) на священную войну против коммунизма!
Так вы вроде любите советовать украинцам Цитата:
таноми52:
Пропустила,наверное Отставку Шойгу, новые назначения в РФ уже обсуждали на форуме?

Всем начхать
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23338
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 04:42
#6883
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Цитата:
abaika95:
Так вы вроде любите советовать украинцам

Украинцам я ничего не советовал, они подневольные, куда прикажет им избранное руководство - туда и пойдут, иначе тюрьма. А вот руководство Украины действительно могло спасти сотни тысяч жизней, если бы ценило эти жизни выше территорий. Если бы исполнялись минские соглашения - наврятли бы дело дошло до кровопролития.

[Исправлено: maxsaf, 05.06.2024 - 06:08]
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