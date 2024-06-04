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≡ Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49318
Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
Отправлено: 04.06.24 - 18:11
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Самолет с первой партией диких лошадей приземлился сегодня в Аркалыке. В заповеднике «Алтын дала» намерены реинтродуцировать 40 особей этих редких животных – то есть заново заселить территорию исчезнувшим из дикой природы видом.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
633
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 04.06.24 - 18:11
#1
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Лишь бы местные джигиттеры их на согым не пустили...
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1718
Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
Отправлено: 04.06.24 - 18:44
#2
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Цитата:
В Казахстане изменили название лошади Пржевальского, добавив казахские наименования Это животное отныне будет называться в республике "лошадь Пржевальского - керкулан, кертагы" АЛМА-АТА, 20 мая. /ТАСС/. Название распространенной в Азии лошади Пржевальского официально изменено в Казахстане, в него добавлены древние казахские наименования этих животных. Об этом сообщили в Министерстве экологии Казахстана

8-) 8-) 8-) Правильно пишите)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6915
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 04.06.24 - 19:25
#3
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Как бы в будущем таким методом сайгаков не стали завозить, местным дали индульгенцию на отстрел,тушёнку мясокомбинат производит в немеренных количествах,хоть кто-нибудь следит за этим? Я сомневаюсь...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14844
Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
Отправлено: 04.06.24 - 22:49
#4
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Блин у нас зимы суровые. Морозы до 40, бураны. А лошадки привыкли к мягкому европейском климату. Учёные точно все просчитали? Не подохнут они у нас зимой от голода или от хищников?

[Исправлено: Vit, 04.06.2024 - 22:50]
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1304
Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в костанайский заповедник
Отправлено: 04.06.24 - 22:52
#5
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Цитата:
Vit:
Учёные точно все просчитали?

Конечно. Точно так же, как успешно елочки растут в степи
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4479
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 04.06.24 - 23:25
#6
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Потом лошадки расплодятся и фермеры попросят их начать отстреливать...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1386
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 04.06.24 - 23:58
#7
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Цитата:
bgb:

По мне, так лучше, когда есть необходимость кого-то отстреливать и что-то вырубать, нежели вокруг будет сухая, ничем не засаженная и никем не заселённая пустыня, к которой стремятся многие наши начальники, если судить по их делам, а не словам.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6915
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 05.06.24 - 04:13
#8
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На тиктоке говорят их всего три лошадки,один жеребец и две кобылки, оплачено шестьдеят лямов,народ сильно негодует, не понимает замысла растраты столько денег в пустоту
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23338
Re: Первых лошадей Пржевальского привезли сегодня из Чехии в...
Отправлено: 05.06.24 - 05:18
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
говорят их всего три лошадки

Путем хитрых слов, махинаций и немного подглядывания превращается в 40 :lol:

Цитата:
реинтродуцировать 40 особей 


Цитата:
сайлау курманов:
оплачено шестьдеят лямов
столько денег в пустоту

Так надо на 40 делить, а не на 3 :lol:
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