Отправлено: - 23:58

bgb:



Цитата:По мне, так лучше, когда есть необходимость кого-то отстреливать и что-то вырубать, нежели вокруг будет сухая, ничем не засаженная и никем не заселённая пустыня, к которой стремятся многие наши начальники, если судить по их делам, а не словам.