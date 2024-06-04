Отправлено: - 14:47

saba: Почему же тогда они не встречают с цветами русские танки?

Цитата:Потому что в спину начнут стрелять нацисты и наёмники из Польши и Америки. И Харьков бомбить вроде не собираются, там в городе если сами только нацисты могут начать рассправу над местными.