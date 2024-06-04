По моему Донбасс, Луганск как говорит Макс, цветет. Которые бомбили 10 лет. А вот Волчанск полностью разрушен за две недели русскими. Не говорю о Бахмуте или Попасной. Этих городов больше нет. Часов Яр разрушают. А вот Донбасс стоит целый и невредимый, почему так, если его бомбили?
111: Против американского оружия прошлого века у России нет никаких вариантов!
Вариантов куча увы. Чем больше будет просроченный стрелять в глубь РФ тем больше Украина лешится областей. Начали с Донбасса и Луганска, а щас уже Херсон, Харьков и если наркоман не поумнеет то останется без Одессы и тогда по сути Украина перестанет существовать.
maxsaf: То есть советским солдатам сдаваться в плен - не вариант. Вот и разобрались, наконец-то.
А чё не повернули оружие против алкаша Сталина? Это же так легко. Так ведь? Можно было в плену взять оружие и пойти с немцами против большевистской хунты наркоманов и израильтян)) на священную войну против коммунизма! Так вы вроде любите советовать украинцам Цитата:
таноми52: Пропустила,наверное Отставку Шойгу, новые назначения в РФ уже обсуждали на форуме?
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