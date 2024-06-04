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Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49318
Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
Отправлено: 04.06.24 - 17:46
На процессе обвиняемая заявила, что не только не нападала на правоохранителей, но и сама получила травмы от действий сотрудников полиции. А после провела почти 10 часов в отделении без возможности сходить в туалет или поесть.
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A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.07.21
- Сообщений:
- 14
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 17:46
Полицейский беспредел. Сил Вам Сауле довести дело до конца и привлечь к ответу всех участников. Редакции думаю необходимо взять на контроль данное дело.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 633
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 18:21
Ну дошел мужичок с бухлом до дома, никому не причинив вреда. Но полиция решила проявить себя в "полной красе". Так себе выполнение долга. С женщиной тоже некрасиво поступили...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 1000
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 18:25
Цитата:
Цитата:
Видимо Nokia-3310
У Мураткана Берденова ссадины в левой височно-скуловой области, кровоподтеки 5-го пальца левой кисти, левого плеча и левой лопаточной области, у Алибека Ахметова - кровоподтеки правой теменной области, правого плеча, левой голени, ссадины левой лопаточной области
Цитата:
По версии обвинения, она избила их с помощью сотового телефона
Видимо Nokia-3310
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6914
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 18:52
Буквально вчера полисмены на своем авто гонялись за двумя подростками на мопеде,эти двое заехали на гаражное общество и по тропинке по оврагу смогли удрать. Кстати,я не впервой вижу подобное. Наверняка участковые знают всё народо население и у кого есть мопед,проверить наличие документов на транспорт,права у этих подростков,а эти преследователи могли бы пересесть тоже на двухколёсный транспорт и на нем уже гонять этих малолетних нарушителей.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 633
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 18:52
Судя по всему Сауле занималась кик-боксингом...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 182
Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
Отправлено: 04.06.24 - 20:38
Это не полицейский беспредел, само появление пьяного в общественном месте, каковым является улица, двор, переулок и т.п., является административным правонарушением, предусмотренное ст.440 КоАП и влечет штраф, поэтому сотрудники выполняли свою обязанность. А тут еще пьяный Ж оскорблял полицейских, что явилось основанием задержания. Оба полицейских слабо обучены приемам карате и самбо, поэтому барахтались с правонарушителем Ж., пока не подошла подозреваемая Сауле и стала наносить им удары, тем самым препятствовала сотрудникам полиции доставить правонарушителя Ж, в отдел полиции. Если бы этот случай был бы в США, то Ж, просто напросто пристрелили бы и все было бы законно, с точки зрения закона! У нас еще не жесткие законы в стране. Если эта подозреваемая не признает вины, то суд может лишить её свободы. Доказательств невиновности у подозреваемой нет, а еще суд по ходатайству адвоката назначил проверку применения насилия прокуратурой. Каков будет результат проверки пока неизвестно и оно не повлияет на приговор для подозреваемой, поскольку суд в данном случае, если установит нарушения допущенные полицейским ведомством, то вынесет частное постановление!
[Исправлено: абике, 04.06.2024 - 21:39]
[Исправлено: абике, 04.06.2024 - 21:39]
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 543
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 22:05
Цитата:
Бумажным стаканчиком чуть не убила их?
абике:
Бумажным стаканчиком чуть не убила их?
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 22:30
У них охота идёт. Вылавливают подвыпивших у подъездов, у калиток,у магазинов. Отвозят в отдел, выписывают штраф 18000 и отпускают. Если сильно буйный то штраф подымают до 36000. И вроде надо два месяца или один у участкового отмечатся зачем то.
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 22:32
Возня такая неприятная. Делом лучше бы занялись, чем друг на друга заявы строчить.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3191
Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
Отправлено: 04.06.24 - 22:36
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1304
Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
Отправлено: 04.06.24 - 22:37
Цитата:
Простите мое вмешательство в КоАП РК, но полицаи Казахстана и некоторые незнающие законы упорно не замечают содержание статьи, а именно "появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность..."в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Как повелось с распада союза хватать всех подряд....
абике:
предусмотренное ст.440 КоАП и влечет штраф
предусмотренное ст.440 КоАП и влечет штраф
Простите мое вмешательство в КоАП РК, но полицаи Казахстана и некоторые незнающие законы упорно не замечают содержание статьи, а именно "появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность..."в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Как повелось с распада союза хватать всех подряд....
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4479
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 23:16
Цитата:
Не она, а её сотовый телефон!
mks2703:
Судя по всему Сауле занималась кик-боксингом...
Судя по всему Сауле занималась кик-боксингом...
Не она, а её сотовый телефон!
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