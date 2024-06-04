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≡ Сколько нужно зарабатывать, чтобы на пенсии получать больше 100 тысяч тенге в месяц из ЕНПФ?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49318
Сколько нужно зарабатывать, чтобы на пенсии получать больше 100 тысяч тенге в месяц из ЕНПФ?
Отправлено: 04.06.24 - 21:29
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На сегодня такую сумму из ЕНПФ ежемесячно получают около 3 тысяч казахстанских пенсионеров. Размер самой высокой пенсионной выплаты из ЕНПФ составляет около 945 тысяч тенге в месяц. Её получает только один казахстанец.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6914
Re: Сколько нужно зарабатывать, чтобы на пенсии получать больше...
Отправлено: 04.06.24 - 21:29
#1
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Кто же это за гражданин получающий пенсию почти в миллион теңге,неужели тот который ограбил всю страну не постыдился еще пенсию оформить
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