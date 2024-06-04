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Сколько нужно зарабатывать, чтобы на пенсии получать больше 100 тысяч тенге в месяц из ЕНПФ?
Сколько нужно зарабатывать, чтобы на пенсии получать больше 100 тысяч тенге в месяц из ЕНПФ?
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