Re: Инфраструктура здравоохранения в Костанае устарела морально...

Отправлено: - 20:50

Строительство многопрофильной больницы просто необходимо, и возможно все упирается в земельный участок. Думаю, что пора построить эту большую и необходимую для народа больницу на территории 3 гаражных кооперативов, расположенных напротив 8 микрорайона. Там ей и место, поскольку там плотность населения высока в 3-х микрорайонах. Насчет кадров, то надо гос-ву снизить на 50 % стоимость обучения студентам медицинских Вузов страны, вот тогда студентов станет больше! Те студенты, которые выплачивали всего 50% за свою учебу, обязаны после окончания медвузов работать только в государственных медицинских организациях до самой пенсии, в противном случае, за нарушение обязательства, признать дипломы недействительными и лишать права быть медицинским работником пожизненно!