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≡ Инфраструктура здравоохранения в Костанае устарела морально и физически
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49318
Инфраструктура здравоохранения в Костанае устарела морально и физически
Отправлено: 04.06.24 - 20:50
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Такова оценка областного управления здравоохранения. Износ большинства зданий, в которых располагаются государственные медучреждения, составляет около 60%. Что из этого следует, обсуждали 3 июня на совещании в акимате города.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
182
Re: Инфраструктура здравоохранения в Костанае устарела морально...
Отправлено: 04.06.24 - 20:50
#1
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Строительство многопрофильной больницы просто необходимо, и возможно все упирается в земельный участок. Думаю, что пора построить эту большую и необходимую для народа больницу на территории 3 гаражных кооперативов, расположенных напротив 8 микрорайона. Там ей и место, поскольку там плотность населения высока в 3-х микрорайонах. Насчет кадров, то надо гос-ву снизить на 50 % стоимость обучения студентам медицинских Вузов страны, вот тогда студентов станет больше! Те студенты, которые выплачивали всего 50% за свою учебу, обязаны после окончания медвузов работать только в государственных медицинских организациях до самой пенсии, в противном случае, за нарушение обязательства, признать дипломы недействительными и лишать права быть медицинским работником пожизненно!
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