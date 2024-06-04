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«Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с. Алтынсарино вместо обещанного нового жилья будут ремонтировать старое
«Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с. Алтынсарино вместо обещанного нового жилья будут ремонтировать старое
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49318
«Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с. Алтынсарино вместо обещанного нового жилья будут ремонтировать старое
Отправлено: 04.06.24 - 18:20
Стены в домах по ул. Садовой в селе Алтынсарино Костанайского района после паводка - как пластилин. Можно расковырять кирпич ногтем. Техэкспертиза показала 80% повреждения кирпича. Однако компания-оценщик приняла решение - оклеить стены обоями.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 597
Re: «Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с....
Отправлено: 04.06.24 - 18:20
вот сейчас свое лицо и отношение к людям власть покажет. Если отработает до конца этот вопрос -ей плюс большой. А вот так вот на тормозах, плюя через плечо, ка в статье описывается, то и выводы другие уже. А вообще правильно было бы хотя бы временно поселить чиновников в эти дома, а пострадавших в их усадьбы. То уверен, вопросы быстро бы все решились.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 633
Re: «Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с....
Отправлено: 04.06.24 - 18:33
"...- Внутри вытянули стены, положили тёплый пол, залили бетоном, снаружи утеплили пеноплексом, обшили его, расширили, везде пластиковые окна поставили, заменили всю проводку. Нас затопило - вы живите дальше в сыром доме. Соседи бухали всё это время - им дали квартиры в новых домах! У нас одинаковые дома! Им дали новые квартиры!Где справедливость?..."
Да уж... Одни пашут, другим халява...
Да уж... Одни пашут, другим халява...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6914
Re: «Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с....
Отправлено: 04.06.24 - 19:19
У соседки в прошлом году нагрелась проводка (медь+алюминь) и загорелся натяжной потолок,перекинулась на крышу и в под занавес весь дом просто сгорел до основания. В добрые времена люди скинулись бы и помогли кто чем мог, однако соседка сама заново отстроила и подняла новый дом. Конечно, хозяевам подтопленных домов следовало бы выплатить единовременную денежную компенсацию и на этом закончить чтобы не было разночтения как здесь ,мол этим так, нам не так. Таким методом в будущем пойдут судебные разборки,там будет судья голову ломать или отпишутся что денег нет,а там уже ничего не поделаешь
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.04.22
- Сообщений:
- 17
Re: «Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с....
Отправлено: 04.06.24 - 20:00
Всё придумано до нас. Страхование-решение всех вопросов. Тогда будет и оценка, и социальная справедливость.... наверное. Своей гуманностью государство оказывает медвежью услугу, заставляя невольно искать стяжателей и казнокрадов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 182
Re: «Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с....
Отправлено: 04.06.24 - 20:08
Гос-ву нужно было, чтобы не было антагонизма среди "утопленников", не восстанавливать подтопленные дома, сославшись, что гос-во не страховая компания либо, если дармоедам частично восстановила жилье, то надо было всем любителям на халяву частично восстановить жилье! Только после этого взять письменные обязательства от них, что "утопленники" обязуются до такого-то срока застраховать свои жилища в страховых компаниях, а если они этого не сделают, то в случае повторного потопа, то будут сами восстанавливать свое
незастрахованное жилье. Пора мышлению дармоедов дать понять, что на дворе капитализм и за них никто не обязан сохранять свое жилье!
незастрахованное жилье. Пора мышлению дармоедов дать понять, что на дворе капитализм и за них никто не обязан сохранять свое жилье!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38561
«Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с. Алтынсарино вместо обещанного нового жилья будут ремонтировать старое
Отправлено: 04.06.24 - 20:13
Цитата:
Какой на крен капитализм?
Ты хочешь в 20е, когда негров белые ели на Западе?
абике:
Пора мышлению дармоедов дать понять, что на дворе капитализм и
Пора мышлению дармоедов дать понять, что на дворе капитализм и
Какой на крен капитализм?
Ты хочешь в 20е, когда негров белые ели на Западе?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9898
«Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с. Алтынсарино вместо обещанного нового жилья будут ремонтировать старое
Отправлено: 04.06.24 - 20:44
Цитата:
Я как то на закате СССР успел поработать в страховой компании.
Так вот в те славные времена после Затобольских потопов,шеф строго настрого запретил страховать потенциальных утопленников,я думаю что и сейчас мало кто захочет с ними связываться.
абике:
Только после этого взять письменные обязательства от них, что "утопленники" обязуются до такого-то срока застраховать свои жилища в страховых компаниях
Только после этого взять письменные обязательства от них, что "утопленники" обязуются до такого-то срока застраховать свои жилища в страховых компаниях
Я как то на закате СССР успел поработать в страховой компании.
Так вот в те славные времена после Затобольских потопов,шеф строго настрого запретил страховать потенциальных утопленников,я думаю что и сейчас мало кто захочет с ними связываться.
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