Отправлено: - 20:44

абике:

Только после этого взять письменные обязательства от них, что "утопленники" обязуются до такого-то срока застраховать свои жилища в страховых компаниях

Цитата:Я как то на закате СССР успел поработать в страховой компании.Так вот в те славные времена после Затобольских потопов,шеф строго настрого запретил страховать потенциальных утопленников,я думаю что и сейчас мало кто захочет с ними связываться.