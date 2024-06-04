Re: «Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с....

Отправлено: - 19:19

У соседки в прошлом году нагрелась проводка (медь+алюминь) и загорелся натяжной потолок,перекинулась на крышу и в под занавес весь дом просто сгорел до основания. В добрые времена люди скинулись бы и помогли кто чем мог, однако соседка сама заново отстроила и подняла новый дом. Конечно, хозяевам подтопленных домов следовало бы выплатить единовременную денежную компенсацию и на этом закончить чтобы не было разночтения как здесь ,мол этим так, нам не так. Таким методом в будущем пойдут судебные разборки,там будет судья голову ломать или отпишутся что денег нет,а там уже ничего не поделаешь