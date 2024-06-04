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≡ «Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с. Алтынсарино вместо обещанного нового жилья будут ремонтировать старое
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49316
«Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с. Алтынсарино вместо обещанного нового жилья будут ремонтировать старое
Отправлено: 04.06.24 - 18:20
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Стены в домах по ул. Садовой в селе Алтынсарино Костанайского района после паводка - как пластилин. Можно расковырять кирпич ногтем. Техэкспертиза показала 80% повреждения кирпича. Однако компания-оценщик приняла решение - оклеить стены обоями.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
597
Re: «Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с....
Отправлено: 04.06.24 - 18:20
#1
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вот сейчас свое лицо и отношение к людям власть покажет. Если отработает до конца этот вопрос -ей плюс большой. А вот так вот на тормозах, плюя через плечо, ка в статье описывается, то и выводы другие уже. А вообще правильно было бы хотя бы временно поселить чиновников в эти дома, а пострадавших в их усадьбы. То уверен, вопросы быстро бы все решились.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
633
Re: «Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с....
Отправлено: 04.06.24 - 18:33
#2
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"...- Внутри вытянули стены, положили тёплый пол, залили бетоном, снаружи утеплили пеноплексом, обшили его, расширили, везде пластиковые окна поставили, заменили всю проводку. Нас затопило - вы живите дальше в сыром доме. Соседи бухали всё это время - им дали квартиры в новых домах! У нас одинаковые дома! Им дали новые квартиры!Где справедливость?..."

Да уж... Одни пашут, другим халява...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6913
Re: «Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с....
Отправлено: 04.06.24 - 19:19
#3
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У соседки в прошлом году нагрелась проводка (медь+алюминь) и загорелся натяжной потолок,перекинулась на крышу и в под занавес весь дом просто сгорел до основания. В добрые времена люди скинулись бы и помогли кто чем мог, однако соседка сама заново отстроила и подняла новый дом. Конечно, хозяевам подтопленных домов следовало бы выплатить единовременную денежную компенсацию и на этом закончить чтобы не было разночтения как здесь ,мол этим так, нам не так. Таким методом в будущем пойдут судебные разборки,там будет судья голову ломать или отпишутся что денег нет,а там уже ничего не поделаешь
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