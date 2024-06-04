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≡ Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49316
Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
Отправлено: 04.06.24 - 17:46
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На процессе обвиняемая заявила, что не только не нападала на правоохранителей, но и сама получила травмы от действий сотрудников полиции. А после провела почти 10 часов в отделении без возможности сходить в туалет или поесть.
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A
§ AskKst
(Пользователи)
Регистрация:
09.07.21
Сообщений:
14
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 17:46
#1
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Полицейский беспредел. Сил Вам Сауле довести дело до конца и привлечь к ответу всех участников. Редакции думаю необходимо взять на контроль данное дело.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
633
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 18:21
#2
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Ну дошел мужичок с бухлом до дома, никому не причинив вреда. Но полиция решила проявить себя в "полной красе". Так себе выполнение долга. С женщиной тоже некрасиво поступили...
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1000
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 18:25
#3
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Цитата:
У Мураткана Берденова ссадины в левой височно-скуловой области, кровоподтеки 5-го пальца левой кисти, левого плеча и левой лопаточной области, у Алибека Ахметова - кровоподтеки правой теменной области, правого плеча, левой голени, ссадины левой лопаточной области

Цитата:
По версии обвинения, она избила их с помощью сотового телефона

Видимо Nokia-3310
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6913
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 18:52
#4
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Буквально вчера полисмены на своем авто гонялись за двумя подростками на мопеде,эти двое заехали на гаражное общество и по тропинке по оврагу смогли удрать. Кстати,я не впервой вижу подобное. Наверняка участковые знают всё народо население и у кого есть мопед,проверить наличие документов на транспорт,права у этих подростков,а эти преследователи могли бы пересесть тоже на двухколёсный транспорт и на нем уже гонять этих малолетних нарушителей.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
633
Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...
Отправлено: 04.06.24 - 18:52
#5
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Судя по всему Сауле занималась кик-боксингом...
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