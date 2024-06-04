Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с. Алтынсарино вместо обещанного нового жилья будут ремонтировать старое
«Живите дальше в сыром доме!» - Пострадавшим от паводка в с. Алтынсарино вместо обещанного нового жилья будут ремонтировать старое
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать