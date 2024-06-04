Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать