Re: Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу...

Отправлено: - 18:52

Буквально вчера полисмены на своем авто гонялись за двумя подростками на мопеде,эти двое заехали на гаражное общество и по тропинке по оврагу смогли удрать. Кстати,я не впервой вижу подобное. Наверняка участковые знают всё народо население и у кого есть мопед,проверить наличие документов на транспорт,права у этих подростков,а эти преследователи могли бы пересесть тоже на двухколёсный транспорт и на нем уже гонять этих малолетних нарушителей.