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≡ Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49316
Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 01.06.24 - 17:38
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В их числе две трассы в Костанайской области. В целом сумма сборов по 17 действующим платным участкам автодорог за 2023 год составила 31,9 млрд тенге. За первый квартал 2024 года сумма сборов составила 7,2 млрд тенге, привели данные в нацкомпании.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
597
Re: Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 01.06.24 - 17:38
#1
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да дорога Костанай-Троицк не должна быть платной. Я в течении года около Карабалыка дважды пробивал колесо. Именно из за дороги, а вернее из за ям и буераков. Как еще можно за нее платить? мародеры.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1952
Re: Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 01.06.24 - 22:47
#2
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Нормальный бизнес сначала вкладывает деньги, потом их отбивает. Но у нас всегда свой путь, ничего не вкладывая просто собирать деньги.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6228
Re: Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 02.06.24 - 19:50
#3
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Цитата:
КГСПС:
Но у нас всегда свой путь,


Свой, как писал всеми любимый Елбасы: "... у нас свой, казахстанский путь развития....", кажеться даже книгу написал про этот СВОЙ путь.
Сам или помощники писали - об этом мы можем только догадываться, но точно знаю что : - утильсбор - это казахское ноу-хау, так же как и система сбора денег с нарушителей ПДД - "Сергек".
И при той и при этой остапбендеревской системе взимания денег- деньги уходят на счета ЧАСТНЫХ компании.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1350
Re: Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 04.06.24 - 17:14
#4
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Цитата:
рихард:
да дорога Костанай-Троицк не должна быть платной.


В других странах платные дороги - это всегда более быстрая или удобная альтернатива. Всегда есть бесплатные дороги по серпантинам, через город, на пароме. Хочешь быстрее? С тебя $10 и вот тоннель, за 10 минут доедешь. Или по бесплатной час-два.

А у нас делают безальтернативные платные дороги. Странно. Хотя, если М36 Костанай - Екатеринбург до 4 полос расширить, сделать обочины, стоянки для отдыха с зеленью, то наверное многие бы с удовольствием заплатили по 1 тенге за км такой дороги. Потому что сейчас на ней бывает по 10-15 минут плетёшься за фурами и обогнать не можешь. Или обгоняешь с риском для жизни, потому что они выстраиваются паровозиком с минимальной дистанцией.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1350
Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 04.06.24 - 17:14
#5
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Цитата:
КГСПС:
просто собирать деньги.

Да. За дорогу, которую построила 50 лет назад вообще другая страна

Цитата:
ACROS: деньги уходят на счета ЧАСТНЫХ компании

Не частных, а чьих надо компаний. Обычные частные компании туда не пробьются

[Исправлено: Тот самый, 04.06.2024 - 18:18]
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