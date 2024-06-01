Отправлено: - 17:14

рихард:

да дорога Костанай-Троицк не должна быть платной.

Цитата:В других странах платные дороги - это всегда более быстрая или удобная альтернатива. Всегда есть бесплатные дороги по серпантинам, через город, на пароме. Хочешь быстрее? С тебя $10 и вот тоннель, за 10 минут доедешь. Или по бесплатной час-два.А у нас делают безальтернативные платные дороги. Странно. Хотя, если М36 Костанай - Екатеринбург до 4 полос расширить, сделать обочины, стоянки для отдыха с зеленью, то наверное многие бы с удовольствием заплатили по 1 тенге за км такой дороги. Потому что сейчас на ней бывает по 10-15 минут плетёшься за фурами и обогнать не можешь. Или обгоняешь с риском для жизни, потому что они выстраиваются паровозиком с минимальной дистанцией.