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≡ «Нет трудной жизненной ситуации» - Пострадавшим от паводка отказали в выплате пособия в Костанайской области. В чем причина?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49313
«Нет трудной жизненной ситуации» - Пострадавшим от паводка отказали в выплате пособия в Костанайской области. В чем причина?
Отправлено: 04.06.24 - 13:39
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- Вода сначала пришла в комнату, где раньше жила моя бабушка, я в нее заходил редко. - рассказывает Владимир Кириченко. - Но в первых числах апреля зашел и ногой по доске клац, у меня там водичка бульк. Примерно 10 см от пола было!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
629
Re: «Нет трудной жизненной ситуации» - Пострадавшим от паводка...
Отправлено: 04.06.24 - 13:39
#1
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Дома старые, фундамент уже с землей сравнялся, конечно вода в доме будет. Не припомню, чтобы в деревнях делали специально дренажную систему. Обычно небольшие канавы вдоль дорог...
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
179
Re: «Нет трудной жизненной ситуации» - Пострадавшим от паводка...
Отправлено: 04.06.24 - 15:40
#2
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Отказали законно! Дома еще с времен Колчака построены камышитовые, саманные, шлаколитые, В Федоровке сама построена на болотистом месте переселенцами с Украины, а потом коммунистами для сосланных в сталинский период! Всю деревню нужно переселить где нет грунтовых вод.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
786
«Нет трудной жизненной ситуации» - Пострадавшим от паводка отказали в выплате пособия в Костанайской области. В чем причина?
Отправлено: 04.06.24 - 16:19
#3
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Цитата:
абике:
Отказали законно

Когда налогоплательщик платит налог (в данном случае на имущество,землю и т.д.) - вроде как не учитывается возраст строения, материал и прочее (я могу ошибаться)
И получается интересно - как платить налог - так все в порядке, как компенсация - так дом старый, хрена лысого вам, а не компенсацию. Странная логика.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38558
«Нет трудной жизненной ситуации» - Пострадавшим от паводка отказали в выплате пособия в Костанайской области. В чем причина?
Отправлено: 04.06.24 - 16:50
#4
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Мда уж.
Власти хотят сохранить деньги налогоплательщиков, с тем чтобы украсть?
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