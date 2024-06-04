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- Вода сначала пришла в комнату, где раньше жила моя бабушка, я в нее заходил редко. - рассказывает Владимир Кириченко. - Но в первых числах апреля зашел и ногой по доске клац, у меня там водичка бульк. Примерно 10 см от пола было!