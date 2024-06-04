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«Нет трудной жизненной ситуации» - Пострадавшим от паводка отказали в выплате пособия в Костанайской области. В чем причина?
«Нет трудной жизненной ситуации» - Пострадавшим от паводка отказали в выплате пособия в Костанайской области. В чем причина?
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