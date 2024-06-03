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≡ Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49313
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Отправлено: 03.06.24 - 15:25
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Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение более 105 миллионов тенге, выделенных на разработку информационной системы.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
596
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 03.06.24 - 15:25
#1
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расстрелять и точка. Только так можно не остановить, а хотя бы притормозить наглое воровство и коррупцию
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1295
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 03.06.24 - 19:30
#2
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.....понять простить и отпустить с выплатой выходных посабий.....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14840
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Отправлено: 03.06.24 - 19:39
#3
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Я бы тоже воровал. Пару лямов зелени спёр и свалил бы на острова навсегда. Шорты, рубашка в цветочек, кубинская сигара, белая шляпа, и пару местных мулаток)

[Исправлено: Vit, 03.06.2024 - 19:40]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
179
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 03.06.24 - 20:58
#4
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Пока не будет восстановлена смертная казнь, бюджет будет каждый расхищать, если только штраф или лишение свободы в размере 6-20 лет. Нет статистики для народа, сколько бюджетных денег за 33 года независимости украли чиновники и прочие у гос-ва и и какие меры гос-во через суды приняло? Ведь нет справедливой кары за содеянное, особенно когда руководство страны провозгласило принцин "Справедливый Казахстан". так в чем справедливость, если 33 года воровали все, а "воз и ныне там".
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
61
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Отправлено: 03.06.24 - 21:02
#5
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Чтобы остановить разгул воровства госсредств, нужен закон: расстрел жуликов и их семей до 5 колена, только так можно остановить этот процесс, всё остальное профанация!Создание видимости работы! Через горд, а то и раньше выйдут, да и с такой коррупцией-то как будут? Сам начальник зоны с ресторана обеды возить будет. Чем мы отличаемся от Китая? Это моё сугубо личное мнение. А власть пусть и дальше продолжает растаскивать страну, глядишь, годик-другой, страны и не станет, возможно, кто-то наверху этого только и ждёт! Всем хорошей погоды!

[Исправлено: Домовенок, 04.06.2024 - 10:05]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3394
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Отправлено: 03.06.24 - 21:41
#6
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Цитата:
Пока не будет восстановлена смертная казнь, бюджет будет каждый расхищать


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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
541
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 03.06.24 - 23:11
#7
Комментарий удален модератором.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1324
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 04.06.24 - 07:36
#8
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проверьте еще суммы, заплаченные за сайт по ковиду) весьма внушительные цифры были непонятно за что)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6910
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 04.06.24 - 09:47
#9
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На олх выставили на продажу бордюры,так и написали: советского изготовления очень качественные,тогда задаюсь вопросом,какого черта их было трогать,примените опять на месте.
Скорее всего,может премию учредить за экономию бюджетных средств
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
786
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 04.06.24 - 15:16
#10
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Цитата:
к 6,5 года лишения свободы 


В соседней ветке вон, за разбой с ножиком и 20 тысяч деревянных до 7 лет светит, а тут сумма в 5250 раз больше - и всего 6,5 лет.
Действительно, наш суд- самый гуманный суд в мире
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