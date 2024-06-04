Отправлено: - 12:14

Vit:

Да слабенькая зп. Водитель и пулеметчик одинаково получают. Хотя в приципе оба рискуют жизнью. Да и зп вахтовиков сейчас такая же. 200 тыщ это очень мало.

Vit:

Потому что Я так и не научился говорить слово нет, не буду, не хочу, не умею.

maxsaf:

Нельзя. Из 11 миллионов погибших в нацистских лагерях половина были граждане СССР.

maxsaf:

Шахтер - тяжёлая и грязная работа. Я видел фамилии ваших шахтеров. И фамилии бастыков тоже видел.

Vit:

немцы 14 летнего пацана так ради устрошения повешала на площади и ещё не сколько таких же ребят. Мать от горя с ума сошла.

Skeptic:

Их использовали, как расходный материал в качестве полицаев и надзирателей.

Цитата:А какая вообще зп может быть на священной войне с нацизмом?Россияне чё за деньги что-ли идут воевать или всё-таки да идею?Цитата:С крыши прыгать будешь?))Цитата:ВоеннопленныеПотомучто Сталин не подписал женевскую конвенцию по нормальному отношению к пленным поэтому советских солдат и держали как скот в отличие от английский и американских бойцовЕсли бы СССР не воевал то и пленных бы не было и такого колличества труповТак ведь? Надо было просто сразу сдаться отдать гитлеру чё он хочетЗачем мучались? Всеровно СССР потом распался Цитата:Шахтер тяжёлая и высокооплачиваемая работа с офигенным соц пакетом когда шахтер во 45 может на пенсию уйтиПод 700 тыс получают с премиями в виде миллионаИначе бы там не копошились люди целыми семейными династиямиА тяжёлая и грязная работа это работать на стройке за три тугрика в день без соц льгот и твоя смерть не будет считаться за чп потомучто тебя официально в стране нетТоже самое немцы со славянами хотели делатьНа шахтах бы никто никого не держалТам выработка нужна а для этого нужна мотивация и у немцев своих шахтеров хватало Цитата:Советские солдаты а потом российские как то по другому в афгане и Чечне действовали? Почитай мемуарыУжаснешься чё делалиТипичные немцы Цитата:А потом воевали с ними до 1957 года в лесах западной УкраиныЧе это за расходный материал такой)