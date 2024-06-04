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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
603
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 10:25
#6856
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Не думаю что регулярные соударения головы и низкого дверного проема могут считаться за самоистязание и пойти в зачет при распределении в ад или рай. хотя...надо у соответствующих органов поинтересоваться
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 12:14
#6857
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Цитата:
Vit:
Да слабенькая зп. Водитель и пулеметчик одинаково получают. Хотя в приципе оба рискуют жизнью. Да и зп вахтовиков сейчас такая же. 200 тыщ это очень мало.

А какая вообще зп может быть на священной войне с нацизмом?

Россияне чё за деньги что-ли идут воевать или всё-таки да идею?
Цитата:
Vit:
Потому что Я так и не научился говорить слово нет, не буду, не хочу, не умею.

С крыши прыгать будешь?))
Цитата:
maxsaf:
Нельзя. Из 11 миллионов погибших в нацистских лагерях половина были граждане СССР.

Военнопленные
Потомучто Сталин не подписал женевскую конвенцию по нормальному отношению к пленным поэтому советских солдат и держали как скот в отличие от английский и американских бойцов
Если бы СССР не воевал то и пленных бы не было и такого колличества трупов
Так ведь? Надо было просто сразу сдаться отдать гитлеру чё он хочет
Зачем мучались? Всеровно СССР потом распался Цитата:
maxsaf:
Шахтер - тяжёлая и грязная работа. Я видел фамилии ваших шахтеров. И фамилии бастыков тоже видел.

Шахтер тяжёлая и высокооплачиваемая работа с офигенным соц пакетом когда шахтер во 45 может на пенсию уйти
Под 700 тыс получают с премиями в виде миллиона
Иначе бы там не копошились люди целыми семейными династиями
А тяжёлая и грязная работа это работать на стройке за три тугрика в день без соц льгот и твоя смерть не будет считаться за чп потомучто тебя официально в стране нет
Тоже самое немцы со славянами хотели делать
На шахтах бы никто никого не держал
Там выработка нужна а для этого нужна мотивация и у немцев своих шахтеров хватало Цитата:
Vit:
немцы 14 летнего пацана так ради устрошения повешала на площади и ещё не сколько таких же ребят. Мать от горя с ума сошла.

Советские солдаты а потом российские как то по другому в афгане и Чечне действовали? Почитай мемуары
Ужаснешься чё делали
Типичные немцы Цитата:
Skeptic:
Их использовали, как расходный материал в качестве полицаев и надзирателей.

А потом воевали с ними до 1957 года в лесах западной Украины
Че это за расходный материал такой)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 12:14
#6858
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Цитата:
Карачун:
вот так вот! не видать вам докторской.

Да
Пойду любительскую куплю к чаю))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14839
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 12:33
#6859
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Цитата:
abaika95: Россияне чё за деньги что-ли идут воевать или всё-таки да идею?

Идея идеей а кушать хочется всегда.
Зп должна быть в три раза выше 600 тыщ. И страховка на случай гибели не лада гранта а лям зелени на каждого члена семьи. Жене, детям каждому.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
603
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 12:47
#6860
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Короче меркантильные мастера разговорного жанра (в просторечии звездоболы) все эти "как-бы-идейные" граждане.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14839
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 13:07
#6861
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Цитата:
Карачун: Короче меркантильные мастера
Ну почему? А вот украинцы должны бесплатно воевать. Они защищают родину. Если раньше кричали в окопах за родину за Сталина. То сегодня :за родину, за наркомана просроченого надо кричать. Который умудрился огромную страну вместе с людьми в унитаз спустить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14839
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 13:09
#6862
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В тебя люди поверили. Проголосовали за мир. А он че натворил. Поехал на фронт и с каким то наёмником на полусогнутых ногах разговаривал. Я не лох, мне 42 года. Это и есть его весь уровень.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
603
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 13:33
#6863
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А чой-то вдруг? Нет, я понимаю что имеется ряд граждан, которые без большого папочки жить не могут. То им сталина подавай то путина то елбасы. Но в здоровых головах президент это просто должность, функция которого выполнять соответствующие обязанности. И он нафиг не упал делать из него золотого тельца.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 14:00
#6864
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Цитата:
Vit:
Идея идеей а кушать хочется всегда.

Тоесть если бы россиянам не платили за войну никто бы защищать Донбасс и брать Киев не пошел бы? Нафиг они без зарплаты и премий никому не сдались правильно?))
Цитата:
Vit:
Ну почему? А вот украинцы должны бесплатно воевать. Они защищают родину. Если раньше кричали в окопах за родину за Сталина. То сегодня :за родину, за наркомана

Украинцы вроде как не за зеленского воюют
А против России
Чтобы она их не захватывала
Это у россиян родина это жопа президента
У украинцев по другому
Сначала война потом уже разберутся с Зеленским как вернутся с фронта
Вам конечно очень хочется чтобы фронтовики развернулись и начали зеленского скидывать а в это время россияне как всегда ударят в спину,но украинцы вроде как понимают что от россиян уже ничего хорошего не жди
Поэтому сидят в окопах до последнего
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 14:04
#6865
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Цитата:
Vit:
Поехал на фронт и с каким то наёмником на полусогнутых ногах разговаривал. Я не лох, мне 42 года. Это и есть его весь уровень.

А чё президент должен был сразу расстрелять бойца?
Вроде это как и показатель выборности
Когда рядовой солдат можешь на хер послать президента и ему за это ничего не будет

Самый сильный лидер планеты президент США в бронированом лимузине по городу ездит и в него то тухлыми яйцами кидают то помидорами
Вдоль дороги факи ему показывают
И ничего
Авторитет его не нарушен
А у Путина комплекс неполноценности
Он не может встретится с населением просто так
Обязательно надо подготовленных к нему привести чтобы чего не было
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14839
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 14:18
#6866
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Цитата:
abaika95: А чё президент должен был сразу расстрелять бойца?
Да. Расстрелять. Он ослушался главнокомандующего армией. Просроченный ему сказал сложить оружие. А солдат начал жувать всякую ахинею как на разборках дворовых.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 14:25
#6867
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Цитата:
Vit:

Честно говоря я не понимаю. Вот сейчас российские войска воюют за Харьков. Всегда говорили, что там живут русские люди и говорят они на русском языке. Почему же тогда они не встречают с цветами русские танки? Почему не поднимут восстание и не пойдут скидывать просроченного наркомана, как ты говоришь. Может просто не хотят к России, почему бы не оставить их в покое. Так нет будем освобождать, ведь они сами не знают где их благо. Так?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 14:26
#6868
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А для освобождения будем нещадно бомбить, чтобы поняли где их счастье!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14839
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 14:27
#6869
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Цитата:
abaika95: Нафиг они без зарплаты и премий никому не сдались правильно?))
По любому должно быть вознаграждение за освобождение святой украинской земли от предателей славянского мира и от руководства которое завербовано западным спецслужбам. А Украинцы не хотят воевать и это сегодня видно по принудиловке. И даже знаменитые азовцы сдались в плен в Мариуполе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14839
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 14:29
#6870
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Цитата:
saba:

А как они хотели вернуть донбас? Бомбя их 8 лет. За это время выросло поколение которое не навидят Украину. О чем Киев думал?
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