Отправлено: - 14:16

mks2703:

Ну вы хоть бы погуглили качественно, чтоли

mks2703:

Повторюсь, это мой взгляд, я его никому не навязываю

mks2703:

С таким же упорством гадите на Советску власть. А могли бы и "спасибо" сказать, что Шолохова читали.

mks2703:

Советска власть сделала всеобщим среднее образование и ввела Литературу в обязательную школьную программу

mks2703:

До этого и образования всеобщего не было и литература была уделом избранных...

mks2703:

При этом в тексте нередко встречаются грубейшие противоречия и ошибки, которые автор с таким уровнем знаний, казалось бы, просто не мог допустить. Например, отмечен целый ряд хронологических и географических нестыковок: главные герои одновременно воюют в Германии и Австро-Венгрии, при этом одновременно могут находиться ещё и в тыловом госпитале; герой вступает в бой в ночь на 16 августа, а ранение в том же бою получает 16 сентября; ребёнок, зачатый в четверг, уже в ближайший понедельник шевелится в утробе матери...."

mks2703:

читать не буду...ссоррри

mks2703:

сомневаться в авторстве начали сразу после публикации романа в 1928 году... Наверно современники автора знали чуть больше нас...

Цитата:Согласен ошибкаШолохов первый том не в 30 а в 20 лет начал писать от того он весь как бульварное чтиво и читаетсяПро любовников, блуд итдЯвно молодой парень пишетДалее тома видно уже более взрослым человеком написаны Цитата:Нет не твойА экспертов которых ты в 90ые начиталсяПро анализируй вопрос может другое мнение будетЦитата:Причем тут советская власть и Шолохов?Не победила бы советская власть Шолохов например по итогам гражданской войны что-то другое мог написать? А за войну и мир мне империю нужно благодарить?))Шолохова я прочитал во взрослом возрасте ужеВ школе не читалосьТак что совок тут не причем Цитата:Которую никто в школе не читает толкомЦитата:Напоминаю литература и в США есть как обязательный предмет к изучению))Цитата:20 летний парень писалЕму плевать на деталиА офицер у которого якобы украли роман мог бы допустить такие ошибки?))Цитата:Почитай Прилепина биографию ШолоховаТам многие вопросы раскрыты Цитата:Завистники не могли поверить что молодой парень мог сделать их стариков поэтому начали сочинять небылицыА потом бац во время войны опять Шолохов берет и пишет одни из лучших повестей о войнеСудьба человека и они сражались за родинуУ какого офицера он эти темы украл?