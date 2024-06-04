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≡ Еще один район добавили в график отключения электроэнергии в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49312
Еще один район добавили в график отключения электроэнергии в Костанае
Отправлено: 04.06.24 - 10:52
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Дополнение в план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В среду, 5 июня, запланированы работы на подстанции еще в одном районе областного центра. Ранее планировали отключения в шести районах.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
784
Re: Еще один район добавили в график отключения электроэнергии в...
Отправлено: 04.06.24 - 10:52
#1
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Абсолютно каждую неделю обесточиваются целые районы города. В каждый сезон есть свои нюансы- например, летом -из-за выключенных холодильников портятся продукты, не работают вентиляторы и кондиционеры и т.д. но это все так, лирика

Основной вопрос - износ сетей, судя по регулярности таких работ, достигает критических значений. Тарифы растут с завидной регулярностью, а на что уходят средства? По идее, уже каждый проводок должен быть новеньким, все рубильники и предохранители - заменены. Куда смотрит антикор и прокуратура?
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