Re: Еще один район добавили в график отключения электроэнергии в...

Отправлено: - 10:52

Абсолютно каждую неделю обесточиваются целые районы города. В каждый сезон есть свои нюансы- например, летом -из-за выключенных холодильников портятся продукты, не работают вентиляторы и кондиционеры и т.д. но это все так, лирика



Основной вопрос - износ сетей, судя по регулярности таких работ, достигает критических значений. Тарифы растут с завидной регулярностью, а на что уходят средства? По идее, уже каждый проводок должен быть новеньким, все рубильники и предохранители - заменены. Куда смотрит антикор и прокуратура?